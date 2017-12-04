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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 14:23

Просмотров: 1352

Управление здравоохранения Мангистау возглавил Талгатбек Бапиев

Об этом сообщила пресс-служба акима Мангистауской области. До назначения Талгатбека Бапиева обязанности руководителя управления исполняла Клара Оралбаева.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Бапиев Талгатбек Ануарбекович родился 20 апреля 1969 года в селе Урджар Восточно-Казахстанской области. Образование высшее, в 1996 году закончил Семипалатинский государственный медицинский институт. В 2013 году окончил Казахский национальный аграрный университет.

Биография Талгатбека Бапиева:

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Напомним, Марал Кадыр, занимавшую должность руководителя управления здравоохранения с августа 2016 года, обвинили в получении взятки и осудили на семь лет. Позже срок лишения свободы сократили до пяти лет.


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Комментарии ( 3 )

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  • arelav_74
 Feniks (Посетители) Сегодня, 16:27
Держись, Талгатбек Бапиев! Будет трудно. Денег в бюджете нет, чтобы в полной мере поддержать здравоохранение Мангистау.
Вспомните жалобы пациентки из инфекционной больницы. Фанера вместо матрасов и т.д.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 16:08
Ну хоть новенький,может свежую струю им привнесет.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 16:07
Мужик же.Женщине надо быстрей домой бежать после работы,бешбармак готовить,а мужику только спать домой можно приходить.А в остальное время знай руководи себе.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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 arelav_74 (Посетители) Сегодня, 15:40
Трудовую деятельность начал в январе 1996 года...
Прям Илья Муромец! 30 лет лежал и пошел трудиться... И тож резкий взлёт.

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
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  • nadiuna
 kk13 (Посетители) Сегодня, 15:10
Здоровье и менталитет местных лучше всех знают знакомые нашего Акима!!! Проблемы наши видны из далека!!!
 
 

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