Управление здравоохранения Мангистау возглавил Талгатбек Бапиев

Трудовую деятельность начал в январе 1996 года медбратом в областном центре психического здоровья Семипалатинска;



С 1996 по 1997 годы - врач-анестезиолог в родильном доме №3 Семипалатинска;



С 1997 по 1999 годы - врач Алматинской центральной городской клинической больницы;



С 1999 по 2007 годы - научный сотрудник АО «Национальный научный центр хирургии» имени Сызганова в Алматы;



С 2007 по 2010 годы - заведующий отделением гемодиализа в городской клинической больнице № 7 в Алматы;



С 2010 года - главный врач ГКП на ПХВ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» Алматы.

Бапиев Талгатбек Ануарбекович родился 20 апреля 1969 года в селе Урджар Восточно-Казахстанской области. Образование высшее, в 1996 году закончил Семипалатинский государственный медицинский институт. В 2013 году окончил Казахский национальный аграрный университет.Биография Талгатбека Бапиева:Напомним, Марал Кадыр, занимавшую должность руководителя управления здравоохранения с августа 2016 года, обвинили в получении взятки и осудили на семь лет. Позже срок лишения свободы сократили до пяти лет.