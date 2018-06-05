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ЛАДА.kz » Власть

Опубликовано: Сегодня, 14:01

Просмотров: 2447

Президент встретился с акимом Мангистауской области

Нурсултан Назарбаев поручил тщательно организовать саммит глав прикаспийских государств в Актау. Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области, доложил о социально-экономическом развитии региона. Об этом сообщает официальный сайт президента РК.

Фото с официального сайта президента
Президент, как сообщает сайт Акорды, рекомендовал проработать вопросы организации предстоящего саммита.

- В Актау планируется проведение саммита глав прикаспийских государств, в котором примут участие руководители и делегации из пяти стран. Следует проработать все организационные вопросы предстоящей встречи, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Ералы Тугжанов сообщил Нурсултану Назарбаеву о развитии в Мангистауской области сферы производства, строительства, сельского хозяйства и инвестиционной политики.

- Наблюдается рост основных экономических показателей. Осуществляется реализация всех поставленных Вами задач. По итогам 2017 года объем производства в регионе достиг отметки в 100,1 процента, - сказал аким Мангистауской области.

Напомним, с предстоящим саммитом глав прикаспийских государств, который планируют провести в Актау в сентябре текущего года, связали необходимость замены асфальта на центральной дороге.


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Комментарии ( 3 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 15:41
3 latyn, bir arab jáne bir kiril álippesi.
 
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Гайни (Посетители) Сегодня, 15:05
Лицо довольное у Президента. Самое главное. applause
 
-2
  • leo529
  • zhanino
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Quwanysh Atshybaiuly
 489 (Посетители) Сегодня, 14:55
здорово, что у нас проводятся такие крупные мероприятия, это говорит очень о многм, желаю успехов в подготовке!
 
 

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