Президент встретился с акимом Мангистауской области

Фото с официального сайта президента
Президент, как сообщает сайт Акорды, рекомендовал проработать вопросы организации предстоящего саммита.
- В Актау планируется проведение саммита глав прикаспийских государств, в котором примут участие руководители и делегации из пяти стран. Следует проработать все организационные вопросы предстоящей встречи, - сказал Нурсултан Назарбаев.
Ералы Тугжанов сообщил Нурсултану Назарбаеву о развитии в Мангистауской области сферы производства, строительства, сельского хозяйства и инвестиционной политики.
- Наблюдается рост основных экономических показателей. Осуществляется реализация всех поставленных Вами задач. По итогам 2017 года объем производства в регионе достиг отметки в 100,1 процента, - сказал аким Мангистауской области.
Напомним, с предстоящим саммитом глав прикаспийских государств, который планируют провести в Актау в сентябре текущего года, связали необходимость замены асфальта на центральной дороге.
- В Актау планируется проведение саммита глав прикаспийских государств, в котором примут участие руководители и делегации из пяти стран. Следует проработать все организационные вопросы предстоящей встречи, - сказал Нурсултан Назарбаев.
Ералы Тугжанов сообщил Нурсултану Назарбаеву о развитии в Мангистауской области сферы производства, строительства, сельского хозяйства и инвестиционной политики.
- Наблюдается рост основных экономических показателей. Осуществляется реализация всех поставленных Вами задач. По итогам 2017 года объем производства в регионе достиг отметки в 100,1 процента, - сказал аким Мангистауской области.
Напомним, с предстоящим саммитом глав прикаспийских государств, который планируют провести в Актау в сентябре текущего года, связали необходимость замены асфальта на центральной дороге.