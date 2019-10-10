Касым-Жомарт Токаев прибыл в Актау

Президент прибыл в Актау сегодня, 10 октября.- В рамках рабочей поездки президент примет участие в открытии памятника писателю Абишу Кекилбаеву, а также ознакомится с работой Мангистауского областного историко-краеведческого музея, - сообщил Берик Уали на своей странице в Facebook.