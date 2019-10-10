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ЛАДА.kz » Власть

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:49

Просмотров: 5386

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Актау

Глава государства в рамках рабочей поездки примет участие в открытии памятника писателю Абишу Кекилбаеву. Об этом сообщил Берик Уали, пресс-секретарь главы государства, на своей странице Facebook.

Скриншот видеоматериала
Президент прибыл в Актау сегодня, 10 октября.

- В рамках рабочей поездки президент примет участие в открытии памятника писателю Абишу Кекилбаеву, а также ознакомится с работой Мангистауского областного историко-краеведческого музея, - сообщил Берик Уали на своей странице в Facebook.




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Комментарии ( 4 )

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  • tolk
 vnshds (Посетители) Сегодня, 18:43
Цитата: Lexus
Лучше бы на участок Атырау - Астрахань поехал


Они мор порт делят
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 18:40
Пусть по городу прокатится,по разбитым дорогам микрорайонов,по засушенным аллеям. Пусть обратит внимание на отсутствие в жизни и проблеммах города гор.акима. А памятники мы и сами открыть сможем.
 
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  • tolk
 motor (Посетители) Сегодня, 18:28
Далеко ехать не надо, п. Батыр пусть заедет,по бездорожьям проедет внутри поселка, этого будет достаточно.
 
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  • vaterloo
  • kz1990
  • motor
  • tolk
  • Orion
 Lexus (Посетители) Сегодня, 17:09
Очень важная и плодотворная для страны поездка.
Лучше бы на участок Атырау - Астрахань поехал
 
 

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