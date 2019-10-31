Назначен уполномоченный по этике в департаменте госдоходов Мангистау

Фото предоставили в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области
Уполномоченный по этике – это государственный служащий, который осуществляет деятельность по обеспечению соблюдения норм служебной этики и профилактики нарушений законодательства о государственной службе, противодействия коррупции и Этического кодекса. Он также консультирует в пределах своих функций государственных служащих и граждан.
В налоговых органах Ербол Утеев работает с 1995 года. Прошел путь от рядового инспектора до руководителя управления. До последнего назначения работал руководителем управления государственных доходов по Жанаозену.
Ербол Утеев родился в 1965 году в посёлке Курык (Ералиево) Мангистауской области. В 1987 году окончил Казахский политехнический институт. В 2002 году – университет «Улагат».
В начале июня 2019 года он был назначен на должность заместителя руководителя департамента госдоходов Мангистау.
В налоговых органах Ербол Утеев работает с 1995 года. Прошел путь от рядового инспектора до руководителя управления. До последнего назначения работал руководителем управления государственных доходов по Жанаозену.
Ербол Утеев родился в 1965 году в посёлке Курык (Ералиево) Мангистауской области. В 1987 году окончил Казахский политехнический институт. В 2002 году – университет «Улагат».
В начале июня 2019 года он был назначен на должность заместителя руководителя департамента госдоходов Мангистау.
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