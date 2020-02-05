Аким Мангистауской области вошел в аутсайдеры рейтинга глав регионов

Фото из архива Lada.kz
Рейтинг акимов подготовлен аналитической службой «Центра медийных технологий».
Серикбай Трумов охарактеризован, как самый пассивный, неубедительный, блеклый и не медийный глава региона. Весь год находился в хвосте рейтинга и даже занимал последнее место. Впрочем, как сообщает Тoppress.kz, по итогам года от последнего места его «спасло» два обстоятельства: стоящий ниже его в рейтинге Ерлан Айтаханов был уволен, а идущий еще ниже Болат Бакауов арестован.
- Отличной зарисовкой к портрету Серикбая Трумова служит митинг жителей Жанаозена. В прошлом году около пяти сотен жителей города собрались возле здания акимата и выразили недовольство решением Казахстана и Китая по строительству 55 заводов в сфере агрокомплекса и промышленности. Жителей беспокоил возможный вред экологии региона, который могут причинить китайские заводы в будущем. Трумов опроверг эту информацию на встрече с людьми. Однако участники митинга отказались слушать акима и потребовали, чтобы президент республики лично сказал им об этом, - сообщает информационный портал.
Инцидент, по сообщению Тoppress.kz, высветил то обстоятельство, что местное население, по крайней мере жанаозенцы, не доверяют новому акиму, игнорируют его доводы, он не пользуется уважением и авторитетом среди них.
- Серикбай Трумов в общении с народом выглядит слабо, немногословно, неубедительно. Особенно странно это выглядит в свете того, что ему поручено руководить одной из самых горячих и «темпераментных» областей Казахстана. Одной из мер по урегулированию ситуации в Жанаозене было решение о переселении 388 семей города в областной центр Актау, что лишь косвенно доказало бессилие местных властей в борьбе с протестными настроениями в Жанаозене. Негативный эффект отразился на имидже главы региона после того, как стало известно, что бывший завод по производству планшетов в Актау отныне начнет выпускать пластиковые пакеты. Более того, его передали в управление ранее судимому за убийство коллеги экс-полицейскому, - говорится на сайте.
Серикбай Трумов охарактеризован, как самый пассивный, неубедительный, блеклый и не медийный глава региона. Весь год находился в хвосте рейтинга и даже занимал последнее место. Впрочем, как сообщает Тoppress.kz, по итогам года от последнего места его «спасло» два обстоятельства: стоящий ниже его в рейтинге Ерлан Айтаханов был уволен, а идущий еще ниже Болат Бакауов арестован.
- Отличной зарисовкой к портрету Серикбая Трумова служит митинг жителей Жанаозена. В прошлом году около пяти сотен жителей города собрались возле здания акимата и выразили недовольство решением Казахстана и Китая по строительству 55 заводов в сфере агрокомплекса и промышленности. Жителей беспокоил возможный вред экологии региона, который могут причинить китайские заводы в будущем. Трумов опроверг эту информацию на встрече с людьми. Однако участники митинга отказались слушать акима и потребовали, чтобы президент республики лично сказал им об этом, - сообщает информационный портал.
Инцидент, по сообщению Тoppress.kz, высветил то обстоятельство, что местное население, по крайней мере жанаозенцы, не доверяют новому акиму, игнорируют его доводы, он не пользуется уважением и авторитетом среди них.
- Серикбай Трумов в общении с народом выглядит слабо, немногословно, неубедительно. Особенно странно это выглядит в свете того, что ему поручено руководить одной из самых горячих и «темпераментных» областей Казахстана. Одной из мер по урегулированию ситуации в Жанаозене было решение о переселении 388 семей города в областной центр Актау, что лишь косвенно доказало бессилие местных властей в борьбе с протестными настроениями в Жанаозене. Негативный эффект отразился на имидже главы региона после того, как стало известно, что бывший завод по производству планшетов в Актау отныне начнет выпускать пластиковые пакеты. Более того, его передали в управление ранее судимому за убийство коллеги экс-полицейскому, - говорится на сайте.