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ЛАДА.kz » Власть

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:40

Просмотров: 1568

Аким Мангистауской области вошел в аутсайдеры рейтинга глав регионов

Серикбай Трумов оказался самым нецитируемым, неинтересным, не работающим с общественностью акимом. Об этом сообщается на информационном портале Тoppress.kz.

Фото из архива Lada.kz
Рейтинг акимов подготовлен аналитической службой «Центра медийных технологий».

Серикбай Трумов охарактеризован, как самый пассивный, неубедительный, блеклый и не медийный глава региона. Весь год находился в хвосте рейтинга и даже занимал последнее место. Впрочем, как сообщает Тoppress.kz, по итогам года от последнего места его «спасло» два обстоятельства: стоящий ниже его в рейтинге Ерлан Айтаханов был уволен, а идущий еще ниже Болат Бакауов арестован.

- Отличной зарисовкой к портрету Серикбая Трумова служит митинг жителей Жанаозена. В прошлом году около пяти сотен жителей города собрались возле здания акимата и выразили недовольство решением Казахстана и Китая по строительству 55 заводов в сфере агрокомплекса и промышленности. Жителей беспокоил возможный вред экологии региона, который могут причинить китайские заводы в будущем. Трумов опроверг эту информацию на встрече с людьми. Однако участники митинга отказались слушать акима и потребовали, чтобы президент республики лично сказал им об этом, - сообщает информационный портал.

Инцидент, по сообщению Тoppress.kz, высветил то обстоятельство, что местное население, по крайней мере жанаозенцы, не доверяют новому акиму, игнорируют его доводы, он не пользуется уважением и авторитетом среди них.

- Серикбай Трумов в общении с народом выглядит слабо, немногословно, неубедительно. Особенно странно это выглядит в свете того, что ему поручено руководить одной из самых горячих и «темпераментных» областей Казахстана. Одной из мер по урегулированию ситуации в Жанаозене было решение о переселении 388 семей города в областной центр Актау, что лишь косвенно доказало бессилие местных властей в борьбе с протестными настроениями в Жанаозене. Негативный эффект отразился на имидже главы региона после того, как стало известно, что бывший завод по производству планшетов в Актау отныне начнет выпускать пластиковые пакеты. Более того, его передали в управление ранее судимому за убийство коллеги экс-полицейскому, - говорится на сайте.



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Комментарии ( 9 )

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  • dom555
 tolk (Посетители) Сегодня, 17:46
Не знаю как область , а Актау с неизвестным акимом в опе. Куда не плюнь всюду проблемы. Причём которые не решаются годами. К примеру золотые горы на озеленение которые осваивают инвалиды.
 
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  • tolk
 Lexus (Посетители) Сегодня, 17:37
Tvoy.Drug,
Да не всех он убрал, прокатитесь вдоль моря
 
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  • Ну Ну
 Taidan (Посетители) Сегодня, 17:06
Статья смахивает на чей-то заказ, видать кто-то из местных олигархов проплатил данную статью.
 
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  • Ну Ну
  • dom555
 kann (Посетители) Сегодня, 17:06
Да,я думаю это тонкий намек.Написали одни минусы.Мне кажется скоро его уберут и придет в место него или Шапырашты или Жалайыр.
 
-1
  • Sebast1anBach
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  • Рома
  • tolk
 Ermyndo (Посетители) Сегодня, 16:58
Tvoy.Drug,
ппц достижение. Целый аким области против велосипедистов ))

АХТУНГ!
 
-1
  • tolk
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  • MKC
 Адай_362 (Посетители) Сегодня, 16:58
Жақсы Әкім, Я хотел плевать на ваши рейтинги.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • arelav_74
  • Ermyndo
  • tolk
 Рома (Посетители) Сегодня, 16:09
С момента назначения С. Трумова в должности Акима области, давало основание полагать, что его усадили на это кресло для пережидания затянувшего в стране экономического и политического застоя. Этот человек подходил всем как идеальный исполнитель поручении от вышестоящих органов власти. Однако, Акимом области должен быть харизматичным лидером, способным брать на себя ответственность и решать сложные (наболевшие) вопросы. На самом же деле нерешенные проблемы накапливаются. Рано или поздно произойдет "социальный взрыв". Нерешенные вопросы накапливаются и "сворачиваются в клубок". Это может стать причиной возникновения недопонимания и очередных конфликтов.
 
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 arelav_74 (Посетители) Сегодня, 15:04
Вот понимаю, что на него сейчас собак всех вешают. Но вот сочувствия ни к нему, ни к кому другому из "слуг народа" НЕТУ! От слова СОВСЕМ!!!

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
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 Tvoy.Drug (Посетители) Сегодня, 15:04
Зато убрал с набережной всех тех кто сдавал в аренду велосипеды и машинки. До него этого ни кто не смог сделать.
 
 

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