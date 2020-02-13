Мангистауские госслужащие вошли в ТОП-10 осужденных за коррупцию чиновников

Иллюстративное фото с сайта kursiv.kz

В антикоррупционном ведомстве страны подвели итоги антикоррупционного анализа за 2019 год по определению сфер, наиболее подверженных коррупции.



Среди служащих акиматов и их структурных подразделений наибольшее количество осужденных за коррупцию в Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях – по 37 человек.



В Жамбылской области осудили 30 госслужащих, в Акмолинской – 19, в Алматинской и Костанайской областях – по 15, в Атырауской, Мангистауской и Кызылординской областях – по 14 человек.



- Как показал мониторинг, в местных исполнительных органах чаще всего коррупционные преступления совершаются в сферах образования, земельных отношений, сельского хозяйства, архитектуры и строительства, а также жилищно-коммунального хозяйства, – отметила Анар Жарова.



Акиматам областей и городов республиканского значения было рекомендовано провести внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности местных исполнительных органов, наиболее подверженных коррупции, с учетом результатов данного антикоррупционного мониторинга.