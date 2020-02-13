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ЛАДА.kz » Власть

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:10

Просмотров: 333

Мангистауские госслужащие вошли в ТОП-10 осужденных за коррупцию чиновников

В прошлом году за коррупцию осудили 14 государственных служащих Мангистауской области. Об этом сообщила Анар Жарова, руководитель департамента превенции Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Иллюстративное фото с сайта kursiv.kz
В антикоррупционном ведомстве страны подвели итоги антикоррупционного анализа за 2019 год по определению сфер, наиболее подверженных коррупции.

Среди служащих акиматов и их структурных подразделений наибольшее количество осужденных за коррупцию в Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях – по 37 человек.

В Жамбылской области осудили 30 госслужащих, в Акмолинской – 19, в Алматинской и Костанайской областях – по 15, в Атырауской, Мангистауской и Кызылординской областях – по 14 человек.

- Как показал мониторинг, в местных исполнительных органах чаще всего коррупционные преступления совершаются в сферах образования, земельных отношений, сельского хозяйства, архитектуры и строительства, а также жилищно-коммунального хозяйства, – отметила Анар Жарова.

Акиматам областей и городов республиканского значения было рекомендовано провести внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности местных исполнительных органов, наиболее подверженных коррупции, с учетом результатов данного антикоррупционного мониторинга.



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Комментарии ( 4 )

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Коммунист. (Посетители) Сегодня, 15:59
Цитата: kazakhstan362

Они наверное кайфуют от такой лести в их адрес.

Ещё КАК!..Один спалился, на его место сразу несколько новых с десяток "претендентов"стоит в очереди,"ТЕНДЕР" кто больше вложится money за должность вместо уволенного..Коррупция сверху до низу.
Цитата: шаман
Вот теперь непонятно это плохо или хорошо

ЧТО!, у кого круче саке, баке.. popa.. который пропихнёт нового хапугу?!..

Когда?!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
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  • Коммунист.
 kazakhstan362 (Посетители) Сегодня, 15:38
Мангистауские госслужащие вошли в ТОП-10 осужденных за коррупцию чиновников


Они наверное кайфуют от такой лести в их адрес.
 
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  • Коммунист.
 Orion (Посетители) Сегодня, 15:38
Это только верхушка айсберга.
 
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  • Ну Ну
 шаман (Посетители) Сегодня, 15:34
Вот теперь непонятно это плохо или хорошо - если у нас много коррупционеров то это плохо а если у нас лучше борятся с коррупцией то это хорошо

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 

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