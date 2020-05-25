Новое назначение в акимате Мангистауской области

Шынгыс Дуйсенов

Шынгыс Бакытжанулы Дуйсенов был назначен на новую должность сегодня, 25 мая.



В 2004 году он окончил Государственный Международный Казахско-Турецкий университет имени К.А. Ясави по специальности «юрист».



Трудовой путь начинал с главного специалиста департамента Министерства труда и социальной защиты Республики Казахстан по Мангистауской области.



Работал на посту руководителя отдела контроля трудовых отношений управления труда Мангистауской области, позже занимал должность заместителя руководителя данного управления.