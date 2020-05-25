«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 25 Мая
+18...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 414.13 KZT
  • €1 = 451.4 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Власть

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:31

Просмотров: 1989

Новое назначение в акимате Мангистауской области

Распоряжением акима Мангистауской области Серикбая Трумова на должность руководителя управления координации занятости и социальных программ назначен Шынгыс Дуйсенов. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Шынгыс Дуйсенов
Шынгыс Бакытжанулы Дуйсенов был назначен на новую должность сегодня, 25 мая.

В 2004 году он окончил Государственный Международный Казахско-Турецкий университет имени К.А. Ясави по специальности «юрист».

Трудовой путь начинал с главного специалиста департамента Министерства труда и социальной защиты Республики Казахстан по Мангистауской области. 

Работал на посту руководителя отдела контроля трудовых отношений управления труда Мангистауской области, позже занимал должность заместителя руководителя данного управления.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • motor
  • sergei 66
  • GuF
  • Мат
  • мунайши73
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:42
в который раз создается впечатление, что назначенец в наш акимат сожрал предыдущего lol
откуда такие хлопцы? lol

Кроме старух, за столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич.
Ни возрастом, ни полом эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения, зато четыре Яковлевича были юными братьями Альхена, а Паша Эмильевич-двоюродным племянником Александры Яковлевны. Молодые люди, самым старшим из которых
был 32-летний Паша Эмильевич, не считали свою жизнь в доме собеса чем-либо ненормальным. Они жили в доме на старушечьих правах... но благодаря молодости и силе они питались лучше воспитанниц. Паша Эмильевич мог слопать в один присест два килограмма тюльки, что он однажды и сделал, оставив весь дом без обеда.
Обед продолжался. Старушки загомонили:
Сейчас нажрутся, станут песни орать!
... Это сироты,-ответил Альхен (12 стульев)
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика