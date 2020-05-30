Нового ответственного за финансы назначили в акимате Мангистауской области

Куаныш Беришбаев

Распоряжением главы региона назначен новый руководитель управления финансов Мангистауской области. Им стал Куаныш Беришбаев.



Куаныш Серикулы Беришбаев в 2006 году окончил Актауский государственный университет имени Ш. Есенова по специальности «инженер».



Трудовой путь начинал в ТОО «СМК-4» мастером по строительству, был менеджером департамента недропользования АО «НК «СПК «Каспий», позже был менеджером департамента развития природных ресурсов АО «НК «СПК «Каспий».



Занимал руководящие должности в аппарате акима города и области.



Был руководителем управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.



Помимо этого, трудился на посту советника акима Мангистауской области по обращениям физических и юридических лиц.