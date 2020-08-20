Назначен новый заместитель акима Актау

Фото предоставлено пресс-службой акима Актау

Избергенов Ербол Курентаевич был назначен заместителем главы Актау сегодня, 20 августа.



Ербол Избергенов родился в 1973 году в Каракиянском районе Мангистауской области.



Национальность - казах, образование высшее.



В 2007 году окончил Актауский государственный университет по специальности «Инженер-строитель». В 2018 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «Мастер административного дела».



Трудовую деятельность начал в 1991 году в Актау - каменщиком «Мангистау нефтегаз разведка».



С 1994 по 1996 годы работал каменщиком МОО «Каламкасстрой».



В 1997 году работал мастером ТОО «Каспий Кооперсервис».



С 1997 по 2000 годы работал мастером, начальником участка, главным инженером кооператива собственников квартир «Альбина».



С 2000 по 2003 годы работал техническим директором ТОО «West Kazakhstan Construction Company».



С 2003 по 2004 годы - прораб Актауского филиала акционерного общества «Корпорация Kuat»,



В 2004 году - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства аппарата акима города Актау,



С 2004 по 2005 годы занимал должность заместителя акима села Мангистау.



С 2005 по 2007 годы - аким сельского округа Кызыл тобе.



С 2007 по 2011 годы занимал должность заместителя акима Мунайлинского района Мангистауской области.



В 2012 году работал главным экспертом Министерства здравоохранения Республики Казахстан.



С 2012 по 2013 годы - руководитель управления строительства Мангистауской области.



С 2014 по 2015 годы был руководителем управления внутреннего администрирования КТРМ Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.



В 2015 году - руководитель управления инвестиционных проектов Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.



С июня 2019 года по настоящее время - заместитель председателя правления АО «Специальная экономическая зона «Морпорт Актау».