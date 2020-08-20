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ЛАДА.kz » Власть

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:47

Просмотров: 1236

Назначен новый заместитель акима Актау

На должность заместителя акима города назначен Ербол Избергенов. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Фото предоставлено пресс-службой акима Актау
Избергенов Ербол Курентаевич был назначен заместителем главы Актау сегодня, 20 августа.

Ербол Избергенов родился в 1973 году в Каракиянском районе Мангистауской области.

Национальность - казах, образование высшее.

В 2007 году окончил Актауский государственный университет по специальности «Инженер-строитель». В 2018 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «Мастер административного дела».

Трудовую деятельность начал в 1991 году в Актау - каменщиком «Мангистау нефтегаз разведка».

С 1994 по 1996 годы работал каменщиком МОО «Каламкасстрой».

В 1997 году работал мастером ТОО «Каспий Кооперсервис».

С 1997 по 2000 годы работал мастером, начальником участка, главным инженером кооператива собственников квартир «Альбина».

С 2000 по 2003 годы работал техническим директором ТОО «West Kazakhstan Construction Company».

С 2003 по 2004 годы - прораб Актауского филиала акционерного общества «Корпорация Kuat»,

В 2004 году - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства аппарата акима города Актау,

С 2004 по 2005 годы занимал должность заместителя акима села Мангистау.

С 2005 по 2007 годы - аким сельского округа Кызыл тобе.

С 2007 по 2011 годы занимал должность заместителя акима Мунайлинского района Мангистауской области.

В 2012 году работал главным экспертом Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

С 2012 по 2013 годы - руководитель управления строительства Мангистауской области.

С 2014 по 2015 годы был руководителем управления внутреннего администрирования КТРМ Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

В 2015 году - руководитель управления инвестиционных проектов Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

С июня 2019 года по настоящее время - заместитель председателя правления АО «Специальная экономическая зона «Морпорт Актау».



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Комментарии ( 10 )

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koronavirus (Посетители) Сегодня, 12:49
У нас зам акимов используют как пушечное мясо. Помните в аэропорту тоже поймали одного зам акима с крупной суммой, я не мог понять почему Аким чистый?, так что запомните уголовную ответственность несут только замы. Посмотрим сколько на этот раз зам продержится.
 
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Ohotnik (Посетители) Сегодня, 12:46
Ни кто не знает можно ли купить должность заместителя акима? Если можно, то сколько это стоит? И кому надо занести? Как-то последнее время много новых замов становится, может и мне дадут порулить?
 
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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 12:44
из разряда- вольный каменщик...
 
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 Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 12:34
Странно, начинал карьеру в строительной отрасли, потом внезапно стал "главным экспертом Министерства здравоохранения Республики Казахстан".
а вот здесь вообще бомба:
- с 2000 по 2003 годы работал техническим директором ТОО _____;
и после этого пошел работать прорабом
- С 2003 по 2004 годы - прораб Актауского филиала акционерного общества «Корпорация Kuat»
rofl rofl
 
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  • watlow
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 Empro (Посетители) Сегодня, 12:33
Главный эксперт министерства здравоохранения РК, строитель? Это, что то.
 
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 Кинст (Посетители) Сегодня, 12:22
Ещё один? Вроде на днях назначение было....
 
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 МСМ-54 (Посетители) Сегодня, 12:11
Как мог "инженер-строитель"
и "мастер административного
дела" работать "главным
экспертом" Министерства
здравохранения РК" Наверно
поэтому так тяжело с медициной и не можем
побороть пандемию.
 
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 Freeman81 (Посетители) Сегодня, 12:09
Пилить бюджет. Готов!!!

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 11:59
Привет хапуга.
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 11:50
Назначен зам по каким вопросам? Вместо кого?
Зачем делать из этого тайну?
 
 

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