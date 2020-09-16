Новые назначения в акимате Мангистауской области

Коллаж их фото. Фото предоставлены центром общественных коммуникаций Мангистауской области
Руководителем управления цифровых технологий области стал Айдын Сагынгалиулы Хадиев.
Айдын Хадиев родился в Актау.
Имеет высшее образование. В 2007 году окончил Актауский государственный университет им. Ш. Есенова по специальности «инженер-технолог». В 2013 году окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности «бакалавр экономики и бизнеса».
Трудовую деятельность начал в 2007 году временно исполняющим обязанности главного специалиста по торговле управления предпринимательства и промышленности Мангистауской области.
Был главным специалистом по развитию перспективной промышленности и начальником отдела стандарта международного качества управления предпринимательства и промышленности области.
В 2011 году - менеджер департамента инвестиционных проектов АО «НК «СПК «Каспий».
Работал главным инспектором организационно-инспекторского отдела и главным инспектором отдела территориального развития и организационной работы аппарата акима Мангистауской области.
С 2019 по 2020 год - руководитель аппарата акима города Актау.
Занимал должность руководителя отдела противодействия терроризму и экстремизму аппарата акима Мангистауской области.
Последняя занимая должность - временно исполняющий обязанности руководителя управления цифровых технологий Мангистауской области.
Руководителем аппарата акима Мангистау стала Фарида Орысбайкызы Оразова.
Фарида Оразова родилась в Мангистауской области.
Имеет высшее образование. Окончила Актауский университет имени Ш. Есенова по специальности «экономист».
Трудовой путь начала в 1996 году товароведом в АО «Каражанбасмунай».
Занимала должность главного специалиста отдела управления госимуществом и активами Мангистауского территориального комитета госимущества и приватизации.
Далее была главным специалистом отдела контроля территориального комитета госимущества и приватизации, главным специалистом организационной и кадровой работы аппарата акима города Актау.
Работала главным бухгалтером-консультантом управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Мангистауской области и главным специалистом организационно-контрольного отдела аппарата акима области.
Заведовала отделом кадровой работы аппарата акима Мангистау.
Была начальником отдела управления предпринимательства и промышленности.
Трудилась главным инспектором организационно-контрольного отдела аппарата акима.
До нового назначения руководила отделом территориального развития и организационной работы аппарата акима Мангистауской области.
Айдын Хадиев родился в Актау.
Имеет высшее образование. В 2007 году окончил Актауский государственный университет им. Ш. Есенова по специальности «инженер-технолог». В 2013 году окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности «бакалавр экономики и бизнеса».
Трудовую деятельность начал в 2007 году временно исполняющим обязанности главного специалиста по торговле управления предпринимательства и промышленности Мангистауской области.
Был главным специалистом по развитию перспективной промышленности и начальником отдела стандарта международного качества управления предпринимательства и промышленности области.
В 2011 году - менеджер департамента инвестиционных проектов АО «НК «СПК «Каспий».
Работал главным инспектором организационно-инспекторского отдела и главным инспектором отдела территориального развития и организационной работы аппарата акима Мангистауской области.
С 2019 по 2020 год - руководитель аппарата акима города Актау.
Занимал должность руководителя отдела противодействия терроризму и экстремизму аппарата акима Мангистауской области.
Последняя занимая должность - временно исполняющий обязанности руководителя управления цифровых технологий Мангистауской области.
Руководителем аппарата акима Мангистау стала Фарида Орысбайкызы Оразова.
Фарида Оразова родилась в Мангистауской области.
Имеет высшее образование. Окончила Актауский университет имени Ш. Есенова по специальности «экономист».
Трудовой путь начала в 1996 году товароведом в АО «Каражанбасмунай».
Занимала должность главного специалиста отдела управления госимуществом и активами Мангистауского территориального комитета госимущества и приватизации.
Далее была главным специалистом отдела контроля территориального комитета госимущества и приватизации, главным специалистом организационной и кадровой работы аппарата акима города Актау.
Работала главным бухгалтером-консультантом управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Мангистауской области и главным специалистом организационно-контрольного отдела аппарата акима области.
Заведовала отделом кадровой работы аппарата акима Мангистау.
Была начальником отдела управления предпринимательства и промышленности.
Трудилась главным инспектором организационно-контрольного отдела аппарата акима.
До нового назначения руководила отделом территориального развития и организационной работы аппарата акима Мангистауской области.