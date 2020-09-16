Новые назначения в акимате Мангистауской области

Коллаж их фото. Фото предоставлены центром общественных коммуникаций Мангистауской области

Руководителем управления цифровых технологий области стал Айдын Сагынгалиулы Хадиев.



Айдын Хадиев родился в Актау.



Имеет высшее образование. В 2007 году окончил Актауский государственный университет им. Ш. Есенова по специальности «инженер-технолог». В 2013 году окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности «бакалавр экономики и бизнеса».



Трудовую деятельность начал в 2007 году временно исполняющим обязанности главного специалиста по торговле управления предпринимательства и промышленности Мангистауской области.



Был главным специалистом по развитию перспективной промышленности и начальником отдела стандарта международного качества управления предпринимательства и промышленности области.



В 2011 году - менеджер департамента инвестиционных проектов АО «НК «СПК «Каспий».



Работал главным инспектором организационно-инспекторского отдела и главным инспектором отдела территориального развития и организационной работы аппарата акима Мангистауской области.



С 2019 по 2020 год - руководитель аппарата акима города Актау.



Занимал должность руководителя отдела противодействия терроризму и экстремизму аппарата акима Мангистауской области.



Последняя занимая должность - временно исполняющий обязанности руководителя управления цифровых технологий Мангистауской области.



Руководителем аппарата акима Мангистау стала Фарида Орысбайкызы Оразова.



Фарида Оразова родилась в Мангистауской области.



Имеет высшее образование. Окончила Актауский университет имени Ш. Есенова по специальности «экономист».



Трудовой путь начала в 1996 году товароведом в АО «Каражанбасмунай».



Занимала должность главного специалиста отдела управления госимуществом и активами Мангистауского территориального комитета госимущества и приватизации.



Далее была главным специалистом отдела контроля территориального комитета госимущества и приватизации, главным специалистом организационной и кадровой работы аппарата акима города Актау.



Работала главным бухгалтером-консультантом управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Мангистауской области и главным специалистом организационно-контрольного отдела аппарата акима области.



Заведовала отделом кадровой работы аппарата акима Мангистау.



Была начальником отдела управления предпринимательства и промышленности.



Трудилась главным инспектором организационно-контрольного отдела аппарата акима.



До нового назначения руководила отделом территориального развития и организационной работы аппарата акима Мангистауской области.