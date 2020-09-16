«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 16 Сентября
+20...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.65 KZT
  • €1 = 504.27 KZT
  • 1 RUB = 5.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Власть

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:30

Просмотров: 2249

Новые назначения в акимате Мангистауской области

Распоряжением главы региона Серикбая Трумова на должность руководителя управления цифровых технологий области назначен Айдын Хадиев. Руководителем аппарата акима Мангистау стала Фарида Оразова. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Коллаж их фото. Фото предоставлены центром общественных коммуникаций Мангистауской области
Руководителем управления цифровых технологий области стал Айдын Сагынгалиулы Хадиев.

Айдын Хадиев родился в Актау.

Имеет высшее образование. В 2007 году окончил Актауский государственный университет им. Ш. Есенова по специальности «инженер-технолог». В 2013 году окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности «бакалавр экономики и бизнеса».

Трудовую деятельность начал в 2007 году временно исполняющим обязанности главного специалиста по торговле управления предпринимательства и промышленности Мангистауской области.

Был главным специалистом по развитию перспективной промышленности и начальником отдела стандарта международного качества управления предпринимательства и промышленности области.

В 2011 году - менеджер департамента инвестиционных проектов АО «НК «СПК «Каспий».

Работал главным инспектором организационно-инспекторского отдела и главным инспектором отдела территориального развития и организационной работы аппарата акима Мангистауской области.

С 2019 по 2020 год - руководитель аппарата акима города Актау.

Занимал должность руководителя отдела противодействия терроризму и экстремизму аппарата акима Мангистауской области.

Последняя занимая должность - временно исполняющий обязанности руководителя управления цифровых технологий Мангистауской области.

Руководителем аппарата акима Мангистау стала Фарида Орысбайкызы Оразова.

Фарида Оразова родилась в Мангистауской области.

Имеет высшее образование. Окончила Актауский университет имени Ш. Есенова по специальности «экономист».

Трудовой путь начала в 1996 году товароведом в АО «Каражанбасмунай».

Занимала должность главного специалиста отдела управления госимуществом и активами Мангистауского территориального комитета госимущества и приватизации.

Далее была главным специалистом отдела контроля территориального комитета госимущества и приватизации, главным специалистом организационной и кадровой работы аппарата акима города Актау.

Работала главным бухгалтером-консультантом управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Мангистауской области и главным специалистом организационно-контрольного отдела аппарата акима области.

Заведовала отделом кадровой работы аппарата акима Мангистау.

Была начальником отдела управления предпринимательства и промышленности.

Трудилась главным инспектором организационно-контрольного отдела аппарата акима.

До нового назначения руководила отделом территориального развития и организационной работы аппарата акима Мангистауской области.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 7 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ну Ну
  • тинаки
  • valesa
 ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 21:03
Цитата: ABCD
Диплом Есенова нигде не катируется!

Знаю пацана что инженером по бурению в Газпроме работает с дипломом Есенова, обошел выпускников знаменитой керосинки Губкина. Так что дело наверно в самом человеке.

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Банкир
  • Имярек
 ABCD (Посетители) Сегодня, 20:33
Диплом Есенова нигде не катируется! Школьный аттестат времён СССР о среднем образовании ценится куда больше!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • ABCD
  • Банкир
  • синдбад
  • valesa
 Placida (Посетители) Сегодня, 20:22
главного специалиста по торговле управления предпринимательства и промышленности Мангистауской области.


Чем занималось Управление предпринимательства и промышленности? Главный специалист по торговле ЧЕМ?
В 2011 году - менеджер департамента инвестиционных проектов АО «НК «СПК «Каспий»

Какие достижения этого департамента, каких проектов мы можем увидеть на территории Мангистауской области?

Работал главным инспектором организационно-инспекторского отдела и главным инспектором отдела территориального развития и организационной работы аппарата акима Мангистауской области.

И как территория? Развилась? Чувствуете? Я-нет. А ведь человек-то, работал!!

Занимал должность руководителя отдела противодействия терроризму и экстремизму аппарата акима Мангистауской области.

А вот это-ЗАНИМАЛ, меня особенно занимает)). Они все там, что-то как-то занимают. Да и должность-то какая. Вроде как звучная, а отвечать ни за что не надо)).
Получают за это деньги, карьеру, должности нИ-понято-о-чем.Строят особнячки поближе к Каспию, что бы после трудов праведных на своей веранде с видом на море, пить чаек с печеньками и строить грандиозные схемы по растратам бюджетных средств в своих личных целях. Поэтому, сажают тополя в сентябре, которые 100% погибнут, устанавливают искусственные пальмы к саммиту, делают дороги в длину 772 метра по три месяца.
Лучше бы рассказали, что нового построили, как оно работает и сколько денег приносит в бюджет области и города. И конечно, сколько рабочих мест и с каким ФОТ.
Только не надо вот тот отчет, который на стол президенту предназначен. Народ-то лучше видит.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • babe
  • tolk
  • Placida
 Марат) (Посетители) Сегодня, 19:32
все приехали. кина не будет druzhba
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • babe
  • tolk
  • Placida
  • синдбад
  • valesa
 mer (Посетители) Сегодня, 19:31
Ну вот господа,и "есеновские" к власти пришли applause
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • mer
  • мунайши73
  • tolk
  • Placida
  • синдбад
  • valesa
 Guz (Посетители) Сегодня, 18:50
babe,
Имеет высшее образование. В 2007 году окончил Актауский государственный университет им. Ш. Есенова

Считай образования не имеет.

Фарида Орысбайкызы Оразова.
Имеет высшее образование. Окончила Актауский университет имени Ш. Есенова по специальности «экономист».

Образования не имеет тоже.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Guz
  • мунайши73
  • Placida
  • tolk
 babe (Посетители) Сегодня, 18:33
С такими выпускниками Есеново мы точно хорошо заживем
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика