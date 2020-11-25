Новый руководитель в департаменте комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК в Мангистау

Азамат Маткенов

Маткенов Азамат Кайратович родился 15.02.1983 года в городе Жезказган Карагандинской области.



В 2000-2005 г.г. окончил Алматинский институт энергетики и связи по специальности «Электроснабжение и электрофикация промышленных предприятий. Квалификация - инженер-электрик.



Трудовую деятельность начал в 2005 -2007 старшим электромехаником участка обслуживания ЭПУ и климотехники, инженером группы по ремонту и техническому обслуживанию Жезказганской ГДТ.



С 2007-2013 гг. работал в филиале АО «KEGOC» Алматинская МЭС, в департаменте эксплуатации ИД АО «KEGOC».

С 2014 по 2020 года работал главным специалистом в КАЭНК МЭ РК, руководителем управления, заместителем руководителя ТД по городу Нур-Султан.