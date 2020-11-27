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ЛАДА.kz » Власть

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 17:30

Просмотров: 553

Наши люди! Сотрудник канцелярии Премьер-Министра - бывший работник акимата Актау - подозревается в махинациях с газом

В сообщении департамента агентства по противодействию коррупции по городу Нур-Султан указано, что подозреваемым по уголовному делу о сбыте газа проходит сотрудник канцелярии Премьер-Министра РК. В пресс-службе Премьер-Министра сообщили, что расследуемые по уголовному делу события относятся к периоду его работы в местных исполнительных органах Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
В результате действий сотрудника канцелярии, подозреваемого в получении взятки и превышении должностных полномочий, в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской областях, а также в городах Алматы и Нур-Султан недополучили газ на сумму 1,5 млрд тенге. До работы в канцелярии премьер-министра подозреваемый трудился в акимате Актау.

- В сообщении департамента Агентства по противодействию коррупции по г.Нур-Султан указано, что подозреваемым по уголовному делу о сбыте газа проходит сотрудник Канцелярии Премьер-Министра РК. Указанное лицо ранее работало в акимате города Актау Мангистауской области и принято на работу в Канцелярию Премьер-Министра РК в марте текущего года. Расследуемые по уголовному делу события относятся к периоду его работы в местных исполнительных органах Мангистауской области, - сообщили в пресс-службе Премьер-Министра РК.


Ранее сообщалось, что в Казахстане установлен факт сбыта голубого топлива, предназначенного для Мангистауской области, на территории Караганды - на общую сумму свыше 252 миллионов тенге, в объёме 3,5 тысячи тонн. Стоимость газа от отпускной цены до конечного потребителя была завышена более чем в три раза.



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Комментарии ( 1 )

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sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 18:20
Вскрылось ровно то о чем столько говорили автовладельцы в Актау, и что категорически отрицали люди, ответственные за поставки газа. Ведь каких только версий они не предлагали простому люду! Этим господам впору писать фантастические романы. Может их написанием они и займутся, если Бог даст, сядут под замок на какое-то время.)))
 
 

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