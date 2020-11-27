Наши люди! Сотрудник канцелярии Премьер-Министра - бывший работник акимата Актау - подозревается в махинациях с газом

Фото из архива Lada.kz
В результате действий сотрудника канцелярии, подозреваемого в получении взятки и превышении должностных полномочий, в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской областях, а также в городах Алматы и Нур-Султан недополучили газ на сумму 1,5 млрд тенге. До работы в канцелярии премьер-министра подозреваемый трудился в акимате Актау.
- В сообщении департамента Агентства по противодействию коррупции по г.Нур-Султан указано, что подозреваемым по уголовному делу о сбыте газа проходит сотрудник Канцелярии Премьер-Министра РК. Указанное лицо ранее работало в акимате города Актау Мангистауской области и принято на работу в Канцелярию Премьер-Министра РК в марте текущего года. Расследуемые по уголовному делу события относятся к периоду его работы в местных исполнительных органах Мангистауской области, - сообщили в пресс-службе Премьер-Министра РК.
Ранее сообщалось, что в Казахстане установлен факт сбыта голубого топлива, предназначенного для Мангистауской области, на территории Караганды - на общую сумму свыше 252 миллионов тенге, в объёме 3,5 тысячи тонн. Стоимость газа от отпускной цены до конечного потребителя была завышена более чем в три раза.
- В сообщении департамента Агентства по противодействию коррупции по г.Нур-Султан указано, что подозреваемым по уголовному делу о сбыте газа проходит сотрудник Канцелярии Премьер-Министра РК. Указанное лицо ранее работало в акимате города Актау Мангистауской области и принято на работу в Канцелярию Премьер-Министра РК в марте текущего года. Расследуемые по уголовному делу события относятся к периоду его работы в местных исполнительных органах Мангистауской области, - сообщили в пресс-службе Премьер-Министра РК.
Ранее сообщалось, что в Казахстане установлен факт сбыта голубого топлива, предназначенного для Мангистауской области, на территории Караганды - на общую сумму свыше 252 миллионов тенге, в объёме 3,5 тысячи тонн. Стоимость газа от отпускной цены до конечного потребителя была завышена более чем в три раза.