Мангистау вошел в тройку регионов с низким уровнем явки на парламентских выборах

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Пресс-служба центральной избирательной комиссии опубликовала данные с показателями явок избирателей на парламентских выборах.
В пятерку областей, где показатели явки на выборах лидируют в разрезе других областей, вошли Жамбылская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Кызылординская области.
В пятерку областей с самыми низкими показатели вошли следующие города и регионы Казахстана:
Актюбинская область – 45,6%;
Атырауской область – 45,6%;
Мангистауская область – 43,3%;
Нур-Султан – 41,1%;
Алматы – 25,3%.
В Казахстане 10 января проходят выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов.
Ранее сообщалось, что одним из первых в регионе сделал свой выбор аким Мангистауской области Серикбай Трумов.
На выборы в мажилис допущены пять политических партий: Народная партия Казахстана, Nur Otan, «Ауыл», «Ак жол» и Adal.
Закроются участки повсеместно в 20:00 по местному времени, после чего начнется подсчет голосов избирателей. Желающих принять участие в выборах пускают только в масках.
В пятерку областей, где показатели явки на выборах лидируют в разрезе других областей, вошли Жамбылская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Кызылординская области.
В пятерку областей с самыми низкими показатели вошли следующие города и регионы Казахстана:
Актюбинская область – 45,6%;
Атырауской область – 45,6%;
Мангистауская область – 43,3%;
Нур-Султан – 41,1%;
Алматы – 25,3%.
В Казахстане 10 января проходят выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов.
Ранее сообщалось, что одним из первых в регионе сделал свой выбор аким Мангистауской области Серикбай Трумов.
На выборы в мажилис допущены пять политических партий: Народная партия Казахстана, Nur Otan, «Ауыл», «Ак жол» и Adal.
Закроются участки повсеместно в 20:00 по местному времени, после чего начнется подсчет голосов избирателей. Желающих принять участие в выборах пускают только в масках.