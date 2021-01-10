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ЛАДА.kz » Власть

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 17:10

Просмотров: 2262

Мангистау вошел в тройку регионов с низким уровнем явки на парламентских выборах

Явка на парламентских выборах среди жителей Мангистауской области к 16.00 составила 43,3 процента избирателей. В разрезе регионов самый высокий показатель явки на выборах наблюдается среди жителей Жамбылской области. Меньше всего избирателей пошли отдавать свои голоса в Алматы. Об этом сообщает центральная избирательная комиссия.

Иллюстративное фото
Пресс-служба центральной избирательной комиссии опубликовала данные с показателями явок избирателей на парламентских выборах.

В пятерку областей, где показатели явки на выборах лидируют в разрезе других областей, вошли Жамбылская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Кызылординская области.

В пятерку областей с самыми низкими показатели вошли следующие города и регионы Казахстана:

Актюбинская область – 45,6%;
Атырауской область – 45,6%;
Мангистауская область – 43,3%;
Нур-Султан – 41,1%;
Алматы – 25,3%.

Мангистау вошел в тройку регионов с низким уровнем явки на парламентских выборах


В Казахстане 10 января проходят выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов.

Ранее сообщалось, что одним из первых в регионе сделал свой выбор аким Мангистауской области Серикбай Трумов.

На выборы в мажилис допущены пять политических партий: Народная партия Казахстана, Nur Otan, «Ауыл», «Ак жол» и Adal.

Закроются участки повсеместно в 20:00 по местному времени, после чего начнется подсчет голосов избирателей. Желающих принять участие в выборах пускают только в масках.



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Комментарии ( 8 )

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  • ЛШП
  • Сергей Владимиров
 490 (Посетители) Сегодня, 20:50
КАК всегда; Выборы без выбора!!!
 
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  • 490
  • ЛШП
  • Сергей Владимиров
 G32 (Посетители) Сегодня, 20:34
Как же так получается??? По данным статистики проголосовало половина страны, а я кого не спрошу - не голосовал НИКТО! НИ ОДИН человек из наверное 20 мною опрошенных.

Я что живу в другой стране?
 
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  • ЛШП
  • Сергей Владимиров
 makenych (Посетители) Сегодня, 20:16
Cucu,
Совершенно верно подмеченно
Выборы онлайн по ИНН, в открытом доступе
Даже согласен на платно и нечего народу скрывать кто за кого пусть видят все!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ЛШП
  • Сергей Владимиров
 дорожник (Посетители) Сегодня, 19:33
Актюбинская область – 45,6%;
Атырауской область – 45,6%;
Мангистауская область – 43,3%;
Нур-Султан – 41,1%;
Алматы – 25,3%.

интересная зависимость прослеживается: чем выше урбанизация, тем меньше явка

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • Шевченко 81
  • 490
  • ЛШП
  • Сергей Владимиров
 Сухов. (Посетители) Сегодня, 18:12
Цитата: tolk
Явка - 43% !? Ничего не перепутали? Может 4,3%

Какой смысл голосовать за партии коррупционеров которые делят власть между собой для личной выгоды, и не когда не думают о простом народе.

Это точно.
 
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  • Ну Ну
  • makenych
  • мунайши73
  • Лия
  • ЛШП
  • Сергей Владимиров
 Cucu (Посетители) Сегодня, 18:09
У меня вот вопрос вот все онлайн уже сделали а вот выборы прям вот не как?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • Сухов.
  • Василий Кравчук
  • Lelik72
  • Шевченко 81
  • Лия
  • 490
  • Сергей Владимиров
 tolk (Посетители) Сегодня, 18:03
Явка - 43% !? Ничего не перепутали? Может 4,3%
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Шевченко 81
  • Лия
  • ЛШП
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 17:47
Победил Нурсултан.
 
 

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