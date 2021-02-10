В ответе за фонари! К дисциплинарной ответственности привлекли двух чиновников из акимата Актау

Ербол Избергенов. Фото из архива Lada.kz
Решением комиссии партийного контроля Nur Otan к дисциплинарной ответственности привлекли Ербола Избергенова и Жетыбая Кубашева. В ходе проверки обращения жителей комиссия выяснила, что из 183 городских пешеходных переходов освещены только восемь.
- Акимату города рекомендовано завершить работы по освещению 175 пешеходных переходов в срок до 1 июля, - написано в сообщении.
По словам представителей партии, в настоящее время работы по освещению пешеходных переходов уже начались.
Напомним, ранее стало известно, что большинство пешеходных переходов Актау не освещаются в тёмное время суток.
- Акимату города рекомендовано завершить работы по освещению 175 пешеходных переходов в срок до 1 июля, - написано в сообщении.
По словам представителей партии, в настоящее время работы по освещению пешеходных переходов уже начались.
Напомним, ранее стало известно, что большинство пешеходных переходов Актау не освещаются в тёмное время суток.