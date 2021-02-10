«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 10 Февраля
+6...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 417.84 KZT
  • €1 = 506.3 KZT
  • 1 RUB = 5.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Власть

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:09

Просмотров: 1867

В ответе за фонари! К дисциплинарной ответственности привлекли двух чиновников из акимата Актау

Комиссия партийного контроля Nur Otan привлекла к дисциплинарной ответственности Ербола Избергенова, заместителя акима Актау, и Жетыбая Кубашева, руководителя городского отдела транспорта и автомобильных дорог. Об этом сообщается на сайте партии.

Ербол Избергенов. Фото из архива Lada.kz
Решением комиссии партийного контроля Nur Otan к дисциплинарной ответственности привлекли Ербола Избергенова и Жетыбая Кубашева. В ходе проверки обращения жителей комиссия выяснила, что из 183 городских пешеходных переходов освещены только восемь.

- Акимату города рекомендовано завершить работы по освещению 175 пешеходных переходов в срок до 1 июля, - написано в сообщении.

По словам представителей партии, в настоящее время работы по освещению пешеходных переходов уже начались.

Напомним, ранее стало известно, что большинство пешеходных переходов Актау не освещаются в тёмное время суток.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сергей Владимиров
  • Oraz
 Pluto (Посетители) Сегодня, 17:54
За фонарь ответили, вот будет ли от этого толк?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • ABCD
  • Сергей Владимиров
  • синдбад
  • Purins
  • alixah
  • Oraz
 malovdmitriy (Посетители) Сегодня, 17:54
К дисциплинарной ответственности? Люди погибали! За решётку их
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика