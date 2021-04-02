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ЛАДА.kz » Власть

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 07:58

Просмотров: 2139

Я б в чиновники пошёл! Стали известны размеры зарплат акимов в Мангистау и их заместителей

Журналисты lada.kz выяснили, сколько зарабатывают в месяц аким Мангистауской области Серикбай Трумов, аким Актау Нурдаулет Килыбай и его заместители.

Иллюстративное фото с открытых источников
В акиматах Актау и Мангистауской области предоставили данные о размерах ежемесячной зарплаты чиновников региона.

В ответе областного акимата на официальный запрос журналистов сообщается, что Серикбай Трумов в 2020 году на должности акима области с учетом всех выплат в месяц зарабатывал по 780 116 тенге.

Журналисты также интересовались зарплатами заместителей акима области, однако в пресс-службе не предоставили информацию о доходах чиновников.

Что касается зарплаты градоначальника Нурдаулета Килыбай, то он, по данным городского акимата, в 2020 году ежемесячно зарабатывал по 441 074 тенге.

Примечательно, что подчиненные акима города зарабатывали больше по сравнению с руководителем. Например, руководитель аппарата акима города Атлас Толегенова в 2020 году каждый месяц зарабатывала по 503 416 тенге. А заместитель акима города Серик Гусман зарабатывал по 505 914 тенге в месяц.

Остальные заместители акима - Малик Абдыкадиров, Ербол Избергенов и Абилкаир Байрамов - получали каждый месяц зарплату в размере 477 277 тенге.

Ранее сообщалось о том, что акимат Мангистауской области входит в список аутсайдеров по количеству данных населению ответов.



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Комментарии ( 6 )

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Добрыня (Посетители) Сегодня, 09:02
Прелестно, замечательно, восхитеительно! Ляпота!
 
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  • vaterloo
 shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 08:55
Абвгд,
Это же не законно! За это же они будут гореть в аду!!!! lol
 
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  • vaterloo
  • kz1990
  • Галина63
 Good Citizen (Посетители) Сегодня, 08:55
и это все с их слов? пусть жировки покажут.
 
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  • Галина63
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 08:46
dinamo85, пилить бюджет, требовать взятки, применять прочие корупционные схемы))))
 
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  • Pinochet
  • Шевченко 81
  • bekenova
  • Галина63
 Мимоза (Посетители) Сегодня, 08:43
У меня зарплата больше в два раза, чем у акима. Но крузака и миллионного коттеджа нет. Наверное я не экономная.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Dushman
  • Pinochet
  • shurik_kz11
  • bekenova
  • Галина63
 dinamo85 (Посетители) Сегодня, 08:40
Я зарабатываю 630000 ,но не могу ни как купить коттедж и крузак

Может кто подскажет что нужно делать
 
 

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