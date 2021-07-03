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ЛАДА.kz » Власть

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:03

Просмотров: 412

Выборы сельских акимов в Мангистау пройдут 25 июля

В Мангистау пройдут выборы в 10 сельских округах. В прямых выборах акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов участвуют четыре района области. Об этом в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области сообщил председатель избирательной комиссии региона Аскар Рзаханов.

Иллюстративное фото с сайта vestikavkaza.ru
Выборы сельских акимов в Мангистауской области пройдут 25 июля.

Аскар Рзаханов, председатель избирательной комиссии региона, рассказал, что в Бейнеуском районе будут избраны акимы сельских округов Сарга, Есет, Толеп и Сам.

- В данных округах пять избирательных участков. Количество избирателей - 2380 человек. В Каракиянском районе избирается аким сельского округа Куланды. В округе имеется один избирательный участок. Число избирателей 837 человек. В Мангистауском районе избираются четыре сельских акима - селах Жармыш и Кызан, а также в сельских округах Тущыкудык и Онды. Там будет пять избирательных участков и 4040 избирателей. По Тупкараганскому району избирается аким села Акшукур. В селе три избирательных участка. Число избирателей составляет 6502 человека, - рассказал Аскар Рзаханов.

Председатель избиркома отметил, что по данным на 2 июля в области свои кандидатуры выдвинули 22 претендента. В соответствии с требованиями, кандидатом не может быть лицо, имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость, вина которого признана в установленном законом порядке в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения. Для избрания на должность акима гражданин страны должен быть не моложе 25 лет.

- В области функционируют одна областная и четыре районных избирательных комиссии, которые обеспечивают организацию и проведение выборов. Для проведения работы комиссий будут привлечены 35 членов территориальных избирательных комиссий и 88 членов участковых избирательных комиссий. Общая продолжительность избирательной кампании составит один месяц. В соответствии с другими поправками к Конституционному закону «О выборах» в этом году в избирательный бюллетень внесена графа «Против всех». Избирательная кампания будет проводиться планомерно, - подчеркнул Аскар Рзаханов.



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Комментарии ( 1 )

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 Дизель (Посетители) Сегодня, 15:35
Выборы сельских акимов в Мангистауской области пройдут 25 июля.

Они уже "выбрали себя досрочно", уже и протоколы подписаны, после бичбармака, а выборы это самодеятельность для публики...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
 

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