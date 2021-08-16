Чиновник из Мангистауской области назначен вице-министром финансов Казахстана

Данияр Жаналинов

Данияр Жаналинов родился в 1975 году в Алматинской области. Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций. Квалификация по специальности — инженер-экономист.



Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности налогового инспектора сектора налогового аудита юридических лиц налогового комитета Талдыкоргана.



В 2002-2008 годах занимал различные должности в налоговом комитете по Алматинской области. А с 2008 по 2010 годы был заместителем начальника налогового департамента по Алматинской области.



В 2010-2014 годах работал на руководящих должностях в структуре налогового комитета Министерства финансов РК.



С 2014 по 2018 годы руководил департаментом государственных доходов по Северо-Казахстанской области комитета государственных доходов Министерства финансов РК.



С июля 2018 года и по настоящее время являлся руководителем департамента государственных доходов по Мангистауской области комитета государственных доходов Министерства финансов РК.