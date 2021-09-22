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ЛАДА.kz » Власть

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:17

Просмотров: 609

Президент раскритиковал чиновников из-за проблем с водообеспечением в Мангистау

Недостаточное обеспечение жителей качественной питьевой водой Касым-Жомарт Токаев назвал одной из актуальных проблем в регионе, сообщили в акимате Мангистауской области.

Фото предоставили в акимате Мангистауской области
Глава государства подчеркнул, что в Мангистау значительные средства идут на строительство дорогостоящих объектов и другие цели, но важной проблемой остаётся водообеспечение.

- В своём Послании я поручил построить опреснительный завод в посёлке Кендерли. Правительство совместно с фондом «Самрук-Казына» должно до конца 2024 года запустить завод. Не решена проблема с обеспечением доступа к качественной питьевой воде в сельской местности. В области 12 сёл или 20 процентов от общего количества сельских населённых пунктов не обеспечены питьевой водой. В этом году планируется обеспечить питьевой водой только четыре села. Это очень низкие темпы. Поручаю акимату региона до конца следующего года обеспечить питьевой водой все 12 сёл, - сказал президент.


Глава государства отметил, что к 2025 году потребность в воде вырастет. В связи с этим для решения проблемы с водообеспечением города Актау он поручил правительству и акимату региона в срочном порядке разработать оперативный план мероприятий по модернизации комплекса «МАЭК-Казатомпром».

Касым-Жомарт Токаев также подверг критике затягивание из-за непрофессионализма чиновников реализации проекта по увеличению мощности опреснительного завода «Каспий» и рост его стоимости. Президент дал поручение до конца следующего года завершить проект.



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Комментарии ( 1 )

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  • alixah
 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:42
Наши местные чиновники видеть перспективу не умеют.
Или работают по принципу: после нас хоть потоп?
Пытаются решать проблемы уже когда петух клюнет в одно место.
Поэтому и забастовки и рост цен и прочие "радости".
Будем надеяться, что приезд президента и назначение нового обласного акима поспособствуют развитию региона.
 
 

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