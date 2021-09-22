Президент раскритиковал чиновников из-за проблем с водообеспечением в Мангистау

- В своём Послании я поручил построить опреснительный завод в посёлке Кендерли. Правительство совместно с фондом «Самрук-Казына» должно до конца 2024 года запустить завод. Не решена проблема с обеспечением доступа к качественной питьевой воде в сельской местности. В области 12 сёл или 20 процентов от общего количества сельских населённых пунктов не обеспечены питьевой водой. В этом году планируется обеспечить питьевой водой только четыре села. Это очень низкие темпы. Поручаю акимату региона до конца следующего года обеспечить питьевой водой все 12 сёл, - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что в Мангистау значительные средства идут на строительство дорогостоящих объектов и другие цели, но важной проблемой остаётся водообеспечение.Глава государства отметил, что к 2025 году потребность в воде вырастет. В связи с этим для решения проблемы с водообеспечением города Актау он поручил правительству и акимату региона в срочном порядке разработать оперативный план мероприятий по модернизации комплекса «МАЭК-Казатомпром».Касым-Жомарт Токаев также подверг критике затягивание из-за непрофессионализма чиновников реализации проекта по увеличению мощности опреснительного завода «Каспий» и рост его стоимости. Президент дал поручение до конца следующего года завершить проект.