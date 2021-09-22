Токаев высказался об истощении нефтяных месторождений

Фото предоставила пресс-служба областного акимата

Президент страны напомнил о своём решении начать освоение крупных месторождений «Каламкас-море» и «Хазар». Общая стоимость составляет около 5 миллиардов долларов. Он посоветовал максимально задействовать в разработке месторождений местные компании и кадры.



Кроме того, Касым-Жомарт Токаев коснулся проблемы, связанной с постепенным истощением нефтяных месторождений и сокращением добычи нефти к 2030 году.



Для решения этого вопроса президент призвал активно привлекать инвестиции в геологоразведку и поиск новых месторождений. Важное место в этой работе должна занимать Национальная геологическая служба, которая будет создана до конца этого года.