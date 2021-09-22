Президент упрекнул в медлительности чиновников Мангистау при оказании помощи нуждающимся фермерам

- Размер субсидий, выделяемых на бурение скважин, был сокращён с 80 до 50 процентов. Правительству нужно пересмотреть это решение и увеличить до 80 процентов объёмы возмещения средств для Мангистауской и Кызылординской областей. Уполномоченное министерство должно внести научно обоснованные предложения по развитию сельского хозяйства в пустынных районах. Изучите передовой международный опыт, особенно опыт Израиля, - поручил Касым-Жомарт Токаев.

В вопросе массового падежа скота в регионе глава государства раскритиковал чиновников, а именно, в их медлительности решения сложившейся проблемы.По его словам, выделенные для стабилизации средства дошли до адресатов с опозданием из-за бесконечной бумажной волокиты в областном акимате и уполномоченном министерстве.