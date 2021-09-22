Глава государства: Нужно более эффективно использовать потенциал курортных зон в Мангистау

- Нужно более эффективно использовать потенциал курортных зон в Кендерли и порту Баутино. Туристические зоны в Актау должны быть обеспечены необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой. В этом году фонду «Самрук-Казына» предстоит завершить газификацию местности Сарша и курортной зоны «Теплый пляж», - сказал глава государства.

Президент отметил большой туристический потенциал Мангистауской области, которая входит в ТОП-10 туристских зон страны. Он отметил, что за первое полугодие этого года количество туристов выросло в три раза. Вместе с тем он подчеркнул, что возможности курортных зон региона задействованы не в полной мере.