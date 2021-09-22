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ЛАДА.kz » Власть

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:20

Просмотров: 449

Глава государства: Нужно более эффективно использовать потенциал курортных зон в Мангистау

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что возможности курортных зон региона задействованы не в полной мере, сообщается на официальном сайте президента Казахстана.

Фото с официального сайта президента страны
Президент отметил большой туристический потенциал Мангистауской области, которая входит в ТОП-10 туристских зон страны. Он отметил, что за первое полугодие этого года количество туристов выросло в три раза. Вместе с тем он подчеркнул, что возможности курортных зон региона задействованы не в полной мере.

- Нужно более эффективно использовать потенциал курортных зон в Кендерли и порту Баутино. Туристические зоны в Актау должны быть обеспечены необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой. В этом году фонду «Самрук-Казына» предстоит завершить газификацию местности Сарша и курортной зоны «Теплый пляж», - сказал глава государства.



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Комментарии ( 3 )

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Андpей (Посетители) Сегодня, 19:44
У нас город то толком не благоустроен. Проблемы с водой.
 
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  • Галина63
 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:33
Если начинать с курортов, то у нас все продукты подорожают.
И без этого у нас с ценами весело.
Надо, в первую очередь, строить овощехранилища, поднимать сельское хозяйство, решить проблему воды, рекультивацию хвостохранилища Кошкар-Ата.
А потом уже курорты.
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 19:22
Даешь концерт тимати! uhmylka
 
 

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