Касым-Жомарту Токаеву презентовали проекты развития туристического кластера на побережье Каспия

Президент ознакомился с инфраструктурой отеля, тематическим парком развлечений. Особое внимание было уделено реализации ряда инвестиционных проектов по развитию прибрежной туристической зоны южной части города.В частности, инвесторы рассказали Касым-Жомарту Токаеву о строительстве гостиниц международного уровня с гольф-клубом, торговыми рядами, виллами и апартаментами. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца 2021 года.Глава государства отметил важность расширения, совершенствования туристической инфраструктуры и привлечения туристов. Он заявил, что будет держать ход строительства под своим личным контролем.