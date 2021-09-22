«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 22 Сентября
+24...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.75 KZT
  • €1 = 499.32 KZT
  • 1 RUB = 5.85 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Власть

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:10

Просмотров: 291

Касым-Жомарту Токаеву презентовали проекты развития туристического кластера на побережье Каспия

В ходе визита глава государства посетил гостиничный комплекс «Rixos Water World Aktau», сообщили на официальном сайте президента страны.

Фото с официального сайта президента страны
Президент ознакомился с инфраструктурой отеля, тематическим парком развлечений. Особое внимание было уделено реализации ряда инвестиционных проектов по развитию прибрежной туристической зоны южной части города.

Касым-Жомарту Токаеву презентовали проекты развития туристического кластера на побережье Каспия


В частности, инвесторы рассказали Касым-Жомарту Токаеву о строительстве гостиниц международного уровня с гольф-клубом, торговыми рядами, виллами и апартаментами. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца 2021 года.

Касым-Жомарту Токаеву презентовали проекты развития туристического кластера на побережье Каспия


Глава государства отметил важность расширения, совершенствования туристической инфраструктуры и привлечения туристов. Он заявил, что будет держать ход строительства под своим личным контролем.

Касым-Жомарту Токаеву презентовали проекты развития туристического кластера на побережье Каспия



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика