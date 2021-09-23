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ЛАДА.kz » Власть

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:19

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Касым-Жомарт Токаев: Мангистау нужны 276 медиков

Касым-Жомарт Токаев остановился на проблемах здравоохранения во время своего визита в Актау, сообщается на официальном сайте Президента Казахстана.

Фото с официального сайта Президента страны
Низкие темпы вакцинации в нашей области отметил Глава государства, а также массовый отказ трудовых коллективов от иммунизации, неудовлетворенность около половины жителей региона качеством медицинских услуг. Острой проблемой он назвал и нехватку врачей.

- Региону нужны 276 медиков, в том числе 147 врачей - поликлиникам. При этом только 28 процентов молодых специалистов из числа прибывших по распределению охвачены мерами социальной поддержки. Это не дело. Мы хотим привлечь молодых специалистов, но не можем предоставить им обещанный пакет поддержки. Поручаю акимату области полностью обеспечить всех востребованных медицинских работников социальным пакетом, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.


Наряду с этим Глава государства считает важной задачей обновление инфраструктуры и материально-технической базы системы здравоохранения. Правительству и акимату предстоит решить этот вопрос.



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