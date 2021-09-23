Касым-Жомарт Токаев: Мангистау нужны 276 медиков

- Региону нужны 276 медиков, в том числе 147 врачей - поликлиникам. При этом только 28 процентов молодых специалистов из числа прибывших по распределению охвачены мерами социальной поддержки. Это не дело. Мы хотим привлечь молодых специалистов, но не можем предоставить им обещанный пакет поддержки. Поручаю акимату области полностью обеспечить всех востребованных медицинских работников социальным пакетом, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Низкие темпы вакцинации в нашей области отметил Глава государства, а также массовый отказ трудовых коллективов от иммунизации, неудовлетворенность около половины жителей региона качеством медицинских услуг. Острой проблемой он назвал и нехватку врачей.Наряду с этим Глава государства считает важной задачей обновление инфраструктуры и материально-технической базы системы здравоохранения. Правительству и акимату предстоит решить этот вопрос.