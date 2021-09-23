Подстанцию в Ботаническом саду Актау обязал построить Президент

- К 2023 году акимат должен построить подстанцию в районе Ботанического сада в Актау, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

По мере роста населения города, как заявил Касым-Жомарт Токаев, будет увеличиваться объем потребления электроэнергии.Президент также потребовал качественно организовать работы по озеленению Актау. Он поручил акиму области решить вопросы с посадкой деревьев.