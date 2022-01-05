Какие требования протестующих Мангистау будут выполнены - рассказал вице-премьер Ералы Тугжанов

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В обращении к жителям Мангистауской области вице-премьер Ералы Тугжанов заявил, что представители власти услышали требование протестующих - работа интернет-ресурсов будет возобновлена.



- Ряд конкретных решений был принят и реализован правительственной комиссией, созданной по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В частности: во-первых, утверждено 50 тенге за литр сжиженного газа. Анализ стоимости газа в городах и районах области проводится за счёт средств АО «КазМунайГаз», во-вторых, в настоящее время запущены интернет-ресурсы в Актау, в-третьих, обеспечено, что правоохранительные органы не будут преследовать в дальнейшем участников протестных акций, в-четвёртых, выделены транспортные средства для перевозки вахтовых работников месторождения «Каражанбас» в город Актау, - заявил Тугжанов.



Он отметил, что другие поднятые социальные вопросы в дальнейшем будут обязательно рассмотрены.



- Решение этих вопросов находится на непосредственном контроле главы государства. Дорогие братья и сестры! Призываю вас не допускать различных провокаций и, как следствие, нарушений. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации! Не будем забывать, что единство и благополучие страны-наша главная ценность! - добавил вице-премьер.