Участники митинга в Актау пришли к зданию областного департамента полиции

Кадр с видеоролика
Столкновение участников митинга в Актау с силовиками засняли на видео.
На кадрах ролика запечатлены сотрудники правоохранительных органов в специальном обмундировании со щитами.
Авторы видео утверждают, что силовики заявили, что они не собираются задерживать собравшихся и готовы быть «с народом». После чего протестующие начали хлопать и скандировать полицейским «Молодцы».
В социальных сетях распространяется информация о том, что здание департамента полиции Мангистауской области захвачено бастующими. По словам руководителя пресс-службы областного департамента полиции Айгерим Ибатуллаевой, аудиозапись, распространяемая в социальных сетях о том, что здание департамента полиции захватили митингующие, является ложной. Рассылаемая информация не соответствует действительности.
Ранее сообщалось о том, что силовики были замечены в районе Мангистауского областного акимата. Позже стало известно о беспорядках у входа в здание ведомства.
В Актау митинги продолжаются. По сообщению очевидцев, участники забастовки до сих пор находятся на площади Ынтымак.
На кадрах ролика запечатлены сотрудники правоохранительных органов в специальном обмундировании со щитами.
Авторы видео утверждают, что силовики заявили, что они не собираются задерживать собравшихся и готовы быть «с народом». После чего протестующие начали хлопать и скандировать полицейским «Молодцы».
В социальных сетях распространяется информация о том, что здание департамента полиции Мангистауской области захвачено бастующими. По словам руководителя пресс-службы областного департамента полиции Айгерим Ибатуллаевой, аудиозапись, распространяемая в социальных сетях о том, что здание департамента полиции захватили митингующие, является ложной. Рассылаемая информация не соответствует действительности.
Ранее сообщалось о том, что силовики были замечены в районе Мангистауского областного акимата. Позже стало известно о беспорядках у входа в здание ведомства.
В Актау митинги продолжаются. По сообщению очевидцев, участники забастовки до сих пор находятся на площади Ынтымак.