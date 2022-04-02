Как в Казахстане будут бороться с удорожанием строительства

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития прокомментировали вопрос удорожания строительства в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz



Как отмечают в ведомстве, в этом году на фоне транспортно-логистического кризиса, возникшего из-за сложившейся геополитической ситуации, в Казахстане, как и в других странах, острее становится вопрос удорожания строительства объектов и роста спекулятивных действий поставщиков стройматериалов.



"В этой связи, для удовлетворения потребности внутреннего рынка в стройматериалах, а также снижения импортозависимости и предотвращения колебания цен до 2025 года предложено реализовать 157 инвестпроектов с созданием более 15,7 тысячи новых рабочих мест. В настоящий момент по согласованию с акиматами регионов, институтами развития и НПП "Атамекен" разработана и утверждена Дорожная карта по детальной реализации проектов строительной индустрии до 2025 года", - сообщили в МИИР.



Кроме того, Министерством индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО "Samruk-Kazyna Construction" отобрано 35 импортозамещающих проектов с созданием 8,6 тысячи постоянных рабочих мест.



"Реализация данных проектов позволит снизить долю импорта в категории наиболее востребованных стройматериалов: сантехкерамики, теплоизоляционных материалов, межкомнатных дверей, ДСП, стекол, керамической плитки, напольных покрытий и так далее", - поясняют в ведомстве.



Также министерством предприняты шаги для предупреждения удорожания строительства объектов, возводящихся за счет средств бюджета. К примеру, для оперативного реагирования на значительные колебания стоимости строительных ресурсов ведомством издаются сборники актуальных сметных цен на стройматериалы. Это позволяет снизить риск увеличения количества незавершенного строительства бюджетных объектов.



Как отмечалось ранее, что из-за происходящих процессов в Казахстане приостановлено строительство 286-ти объектов, возводящихся за счет государственных инвестиций. В 84 случаях установлено, что стройка остановилась из-за удорожания проектов.



Отмечается, что регулярный мониторинг сферы строительства показывает, что одной из причин такого удорожания являются непоследовательные действия местных исполнительных органов при финансировании объектов. "Не завершив один объект, они приступают к реализации еще нескольких проектов одновременно и в пределах этих средств растягивают сроки завершения строительства. Это приводит к невыполнению подрядчиками своих обязательств и приостановлению работ. Из-за увеличения стоимости строительных ресурсов в прошлом году акиматы регионов заявили на корректировку стоимости строительства 641 проект", - рассказали в министерстве.



В связи с этим МИИР предложило Министерству финансов ужесточить меры ответственности в части исполнения сроков финансирования, а также конкретизировать сроки проведения государственного аудита в части упрощения корректировки проектов.



Принимаемые меры позволят не снижать темпы жилого и промышленного строительства в стране.



В 2022 году запланировано строительство 15,1 миллиона квадратных метров нового жилья. За 2 месяца текущего года введено в эксплуатацию 1,8 миллиона квадратных метров жилья. Увеличение объемов ввода жилья в сравнении с аналогичным периодом 2021 года отмечается в 13 регионах. Наибольший рост отмечается в Павлодарской (191,1 процента), Северо-Казахстанской (146,3 процента), Туркестанской (139,5 процента), Алматинской (125,2 процента) и Акмолинской (113,8 процента) областях, а также в городе Алматы (110,5 процента). В 2022 году в сферу жилищного строительства планируется привлечь 2,4 триллиона тенге инвестиций.

