В Минобороны объяснили переброску военной техники на запад Казахстана

В министерстве рассказали, куда передвигались военные подразделения в две последние ночи.



В Министерстве обороны назвали причину перемещения военной техники. Как сообщила пресс-служба министерства, весь апрель в стране будут проводить комплексное межведомственное стратегическое командно-штабное учение "Батыл Тойтарыс – 2022".



"Президент Казахстана, Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Касым-Жомарт Токаев дал поручения по кардинальному повышению боеспособности армии, обеспечению эффективной координации между силовыми структурами, налаживанию их оперативной и военно-технической совместимости, а также усилению межведомственной координации. Проведение учения сопряжено с передвижением сил и средств по стране", – говорится в сообщении.



Подразделения выполняют марши на полигоны. После отработки учебно-боевых задач военнослужащие вернутся в пункты постоянной дислокации. Учения проходят на территории Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областей, Алматы и Шымкента.



По информации Минобороны, лётчики Алматинской авиационной базы на транспортно-боевых вертолётах Ми-17 и боевых вертолётах Ми-35М выполнят переброску и сопровождение тактического десанта сил специальных операций в районы отработки учебно-боевых задач.



"По плану учения, экипажи военно-транспортной авиации на самолётах С-295 перебросят десант в Мангистаускую область, совершив посадку на аэродромный участок автомобильной дороги Актау – Жанаозен. Военнослужащие Сил специальных операций отработают учебно-боевые задачи на полигоне Оймаша и самолётами вернутся в пункты постоянной дислокации", – рассказали в министерстве.



Как добавили в Минобороны, в ночное время 6-7 апреля военные подразделения совершили несколько перемещений:



технику из воинской части в Таразе направили на полигон Матыбулак;

колонна из воинской части Семея выдвинулась в воинскую часть в Аягозе, а оттуда – на полигон Майлино;

военнослужащих Алматинского и Талдыкорганского гарнизонов под прикрытием вертолётов направили на полигон Илийский;

личный состав Капшагайского гарнизона направили на полигон Шошкала.