Запрос о направлении казахстанских военных в Украину не рассматривается - Минобороны

В Министерстве обороны Казахстана заявили, что запрос о направлении военнослужащих в Украину или какую-либо другую страну не поступал и не рассматривается, передает Tengrinews.kz.



- В ведомстве отметили, что 14 апреля состоялось очередное заседание Военного комитета ОДКБ в режиме видео-конференц-связи. Заседания Военного комитета ОДКБ в плановом порядке проводятся два раза в год - в первом и втором полугодии, в очном формате или онлайн.



В рамках заседания были обсуждены вопросы военной безопасности в зоне ответственности ОДКБ, а также совершенствование механизмов кризисного реагирования и организации международных полетов авиации вооруженных сил государств - членов ОДКБ. Стороны подтвердили план проведения мероприятий совместной подготовки сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в 2022 году.



В повестку заседания вопрос направления контингентов ОДКБ для участия в какой-либо операции не вносился", - говорится в сообщении.



В Минобороны подчеркнули, что неоднократно давали разъяснения об алгоритме действий для направления воинского контингента Казахстана для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности, в том числе в рамках ОДКБ.





Фото Tengrinews.kz/Турар КазангаповФото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

В Министерстве обороны Казахстана заявили, что запрос о направлении военнослужащих в Украину или какую-либо другую страну не поступал и не рассматривается, передает Tengrinews.kz.



В ведомстве отметили, что 14 апреля состоялось очередное заседание Военного комитета ОДКБ в режиме видео-конференц-связи. Заседания Военного комитета ОДКБ в плановом порядке проводятся два раза в год - в первом и втором полугодии, в очном формате или онлайн.



"В рамках заседания были обсуждены вопросы военной безопасности в зоне ответственности ОДКБ, а также совершенствование механизмов кризисного реагирования и организации международных полетов авиации вооруженных сил государств - членов ОДКБ. Стороны подтвердили план проведения мероприятий совместной подготовки сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в 2022 году.



В повестку заседания вопрос направления контингентов ОДКБ для участия в какой-либо операции не вносился", - говорится в сообщении.



"Согласно статье 4 Договора о коллективной безопасности, "если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств - участников настоящего Договора. В случае совершения акта агрессии против любого из государств-участников все остальные государства-участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН".



В соответствии с Договором о коллективной безопасности решение об использовании сил и средств системы коллективной безопасности принимается главами государств-участников. При этом воинские контингенты направляются на территорию обратившегося государства - члена ОДКБ с учетом национального законодательства.



В соответствии с Соглашением о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности введение Коллективных миротворческих сил вне территории ОДКБ возможно только с санкции Совета Безопасности ООН и при согласии обеих сторон", - добавили в оборонном ведомстве.



Отмечается, что решение о направлении воинского контингента Вооруженных сил Казахстана для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности принимает Парламент на основании соответствующего предложения Президента страны.



"Запрос о направлении казахстанских военнослужащих в Украину или какую-либо другую страну не поступал, соответственно, и не рассматривается", - заявили в Министерстве обороны.





