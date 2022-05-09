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В Алматы тысячи человек пронесли портреты участников ВОВ по улицам города

Просмотров:296 Опубликовано: Сегодня, 10:29
В Алматы тысячи человек пронесли портреты участников ВОВ по улицам города
Акция "Батырларга тагзым" / Фото Informburo
В городе прошла акция "Батырларга тагзым".

Жители по улицам пронесли портреты участников Великой Отечественной Войны.

В Алматы тысячи человек пронесли портреты участников ВОВ по улицам города


В шествии приняли участие несколько тысяч человек.

В Алматы тысячи человек пронесли портреты участников ВОВ по улицам города


Алматинцы пели песни военных лет, несли в руках портреты участников ВОВ. Со всех сторон звучали поздравления.

В Алматы тысячи человек пронесли портреты участников ВОВ по улицам города


С портретами в руках жители и гости города прошли Центрального парка культуры и отдыха до Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

В Алматы тысячи человек пронесли портреты участников ВОВ по улицам города


После шествия в Парке 28 панфиловцев участники возложили на мемориал цветы в память о погибших героях.

В Алматы тысячи человек пронесли портреты участников ВОВ по улицам города


В городе запланирована праздничная программа. Состоится концерт с участием звёзд казахстанской эстрады, будет организован праздничный обед для ветеранов ВОВ и тружеников тыла. На месте празднования развернут военные палатки и шатёр, выставят современную казахстанскую военную технику и вооружение.

В честь Дня Победы в городе проведут свыше 40 различных мероприятий. Празднования будут проходить на площадях у районных акиматов, в парках и даже во дворах жилых домов.





Источник: informburo.kz
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