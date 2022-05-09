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Праздничный салют ко Дню Победы запустят в Нур-Султане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:46
Праздничный салют ко Дню Победы запустят в Нур-Султане
Иллюстративное фото
Праздничный салют ко Дню Победы запустят в Нур-Султане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

"В столице в честь 77-й годовщины Дня Победы запустят праздничный фейерверк, организованный за счет спонсорских средств.

Фейерверк запустят с набережной реки Есиль сегодня, 9 мая, в 22.00. Длительность салюта составит 10-12 минут, а количество выстрелов - не менее 3 тысяч", - сообщает акимат.

Отмечается, что для жителей города также организованы различные мероприятия в виде концертов, представлений как офлайн, так и онлайн.

9 мая в студенческом парке также организован концерт для ветеранов и всех желающих. Праздничный концерт, где можно послушать полюбившиеся песни, будет проходить до 14 часов.

Также состоится онлайн-акция "Победители. Батырларға тағзым", посвященная памяти казахстанских ветеранов ВОВ и Дню Победы. Акция пройдет на новостном портале Tengrinews.kz.

Кроме того, в дни празднования Дня Победы традиционно проходят церемонии возложения цветов, гирлянд Славы на могилы воинов, умерших от ран, полученных в годы Великой Отечественной войны, с участием ветеранов войны, тружеников тыла, представителей общественных и молодежных организаций, к монументу "Отан Ана" и памятникам Героям войны - Талгату Бегельдинову, Ракымжану Кошкарбаеву, Бауыржану Момышулы, Маншук Маметовой, Алие Молдагуловой и так далее.

9 мая также можно посетить Театр кукол, который покажет сказку "Солдатский котелок", а музейно-мемориальный комплекс АЛЖИР 10 мая приглашает присоединиться к лекции ко Дню Победы "Біз Жеңістің ұрпағымыз!".

Столичный цирк в честь праздников подготовил для зрителей специальную цирковую программу.


Источник: tengrinews.kz
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