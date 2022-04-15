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В Нур-Султане не будет салюта в честь Дня Победы

Просмотров:132 Опубликовано: Сегодня, 16:30
В Нур-Султане не будет салюта в честь Дня Победы
Фото:elements.envato.com
В Нур-Султане не планируют проведение салюта в честь Дня Победы, передает Tengrinews.kz.

"По сообщению Управления культуры города, проведение салюта не планируется", - сообщили в акимате.

По данным городской администрации, на майские праздники в Нур-Султане запланировано свыше 40 мероприятий, в том числе, мероприятия крупного масштаба, которые будут проходить 9 мая:

-церемония возложения "Гирлянды славы";
-возложение цветов у памятников участникам Великой Отечественной войны;
-концерт-спектакль "Майдан хаттары", который будет проходить во Дворце мира и согласия;
-концерт "По дорогам войны", который пройдет в концертном зале дворца "Жастар";
-цирковая программа, посвященная Дню Победы.

Кроме того, 9 мая пройдет традиционная, ежегодная легкоатлетическая эстафета среди учащихся общеобразовательных школ, студентов сузов и вузов, посвященная Дню Победы. Эстафета начнется в 10.00 у памятника Алии Молдагуловой и пройдет по улице Победы.

Отмечается, что данные мероприятия будут проходить в офлайн-формате с учетом соблюдения требований всех санитарно-эпидемиологических норм и правил.

Акцию "Жаужүрек полк" (Бессмертный полк. - Прим.) планируется провести в онлайн-формате на единой информационной платформе "Жаужүрек полк" с аккаунтами в популярных социальных сетях.

"Будет формироваться единый банк данных об участниках акции, а также архивная информация и исторические справки о казахстанских участниках и ветеранах войны. Сервис платформы позволит каждому желающему оставить необходимые данные о своих родственниках и использовать их при проведении акций в течение последующих лет", - добавили в акимате.


Источник: tengrinews.kz
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