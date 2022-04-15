В Нур-Султане не будет салюта в честь Дня Победы

В Нур-Султане не планируют проведение салюта в честь Дня Победы, передает Tengrinews.kz.
"По сообщению Управления культуры города, проведение салюта не планируется", - сообщили в акимате.
По данным городской администрации, на майские праздники в Нур-Султане запланировано свыше 40 мероприятий, в том числе, мероприятия крупного масштаба, которые будут проходить 9 мая:
-церемония возложения "Гирлянды славы"; -возложение цветов у памятников участникам Великой Отечественной войны; -концерт-спектакль "Майдан хаттары", который будет проходить во Дворце мира и согласия; -концерт "По дорогам войны", который пройдет в концертном зале дворца "Жастар"; -цирковая программа, посвященная Дню Победы.
Кроме того, 9 мая пройдет традиционная, ежегодная легкоатлетическая эстафета среди учащихся общеобразовательных школ, студентов сузов и вузов, посвященная Дню Победы. Эстафета начнется в 10.00 у памятника Алии Молдагуловой и пройдет по улице Победы.
Отмечается, что данные мероприятия будут проходить в офлайн-формате с учетом соблюдения требований всех санитарно-эпидемиологических норм и правил.
Акцию "Жаужүрек полк" (Бессмертный полк. - Прим.) планируется провести в онлайн-формате на единой информационной платформе "Жаужүрек полк" с аккаунтами в популярных социальных сетях.
"Будет формироваться единый банк данных об участниках акции, а также архивная информация и исторические справки о казахстанских участниках и ветеранах войны. Сервис платформы позволит каждому желающему оставить необходимые данные о своих родственниках и использовать их при проведении акций в течение последующих лет", - добавили в акимате.
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