Прокурор совершил самоубийство в Костанае

В Костанае повесился старший прокурор отдела по защите общественных интересов прокуратуры города. Причины произошедшего выясняются, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Наш Костанай".
В пресс-службе прокуратуры Костанайской области уточнили, что трагедия произошла 5 мая.
"В лесополосе на территории Костанайского района на дереве был обнаружен труп старшего прокурора отдела по защите общественных интересов Костанайской городской прокуратуры Дархана Бисахалова. 28-летний прокурор повесился", - сообщили в издании.
Отмечается, что у мужчины остались супруга и малолетняя дочь.
"Факт суицида прокурора зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований, расследованием занимается отдел полиции Костанайского района. Причины произошедшего выясняются", - приводит комментарии прокуратуры портал.
Дархан Бисахалов начал трудовую деятельность с должности прокурора Денисовской районной прокуратуры. Последняя должность - старший прокурор отдела по защите общественных интересов прокуратуры Костаная. Стаж работы в органах прокуратуры – 4 года.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.