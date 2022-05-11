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Прокурор совершил самоубийство в Костанае

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:33
Прокурор совершил самоубийство в Костанае
Фото:gov.kz
В Костанае повесился старший прокурор отдела по защите общественных интересов прокуратуры города. Причины произошедшего выясняются, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Наш Костанай".

В пресс-службе прокуратуры Костанайской области уточнили, что трагедия произошла 5 мая.

"В лесополосе на территории Костанайского района на дереве был обнаружен труп старшего прокурора отдела по защите общественных интересов Костанайской городской прокуратуры Дархана Бисахалова. 28-летний прокурор повесился", - сообщили в издании.

Отмечается, что у мужчины остались супруга и малолетняя дочь.

"Факт суицида прокурора зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований, расследованием занимается отдел полиции Костанайского района. Причины произошедшего выясняются", - приводит комментарии прокуратуры портал.

Дархан Бисахалов начал трудовую деятельность с должности прокурора Денисовской районной прокуратуры. Последняя должность - старший прокурор отдела по защите общественных интересов прокуратуры Костаная. Стаж работы в органах прокуратуры – 4 года.


Источник: Tengrinews.kz
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