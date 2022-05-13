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Получать пенсии и пособия через Kaspi.kz стало еще проще

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:44
Получать пенсии и пособия через Kaspi.kz стало еще проще
Фото из доступных источников
Теперь, оформляя пенсию или пособие на сайте eGov.kz, можно указать в заявке, что вы хотите получать выплаты через Kaspi.kz.

Также в заявке можно выбрать свой счет в Kaspi, на который вы будете получать выплаты. Раньше 20-значные номера счетов (IBAN) надо было набирать вручную. Теперь счета отображаются в заявке автоматически.

Для пенсий используется счет Kaspi Gold. Для получения пособий - социальный счет, который можно быстро и просто открыть онлайн в приложении Kaspi.kz в разделе "Госуслуги".

На социальный счет могут поступать только социальные выплаты от государства. Это неприкосновенный счет, который никто не может заблокировать. Со своего социального счета в Kaspi.kz вы можете перевести деньги на Kaspi Gold без комиссий в любое время.

Выбрать счет в Kaspi можно в следующих социальных госуслугах на портале eGov.kz:

1. Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком;
2. Назначение пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида;
3. Назначение государственного социального пособия по инвалидности;
4. Назначение государственного социального пособия по случаю потери кормильца;
5. Назначение единовременной выплаты на погребение;
6. Назначение пособия многодетной семье;
7. Назначение государственной базовой пенсионной выплаты.

Над этим сервисом команда Kaspi.kz работала совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, АО "Национальные информационные технологии" и Министерством труда и социальной защиты населения РК.

В сотрудничестве с государственными органами команда Kaspi.kz уже интегрировала в приложение целый ряд инновационных сервисов, которые улучшают жизнь казахстанцев. С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы получают доступ к своим цифровым документам, могут переоформить автомобиль, открыть социальный счет, получать все свои пособия и многое другое. Почти 12 миллионов казахстанцев ежемесячно пользуются суперприложением Kaspi.kz.


Источник: tengrinews.kz
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