Получать пенсии и пособия через Kaspi.kz стало еще проще

Теперь, оформляя пенсию или пособие на сайте eGov.kz, можно указать в заявке, что вы хотите получать выплаты через Kaspi.kz.
Также в заявке можно выбрать свой счет в Kaspi, на который вы будете получать выплаты. Раньше 20-значные номера счетов (IBAN) надо было набирать вручную. Теперь счета отображаются в заявке автоматически.
Для пенсий используется счет Kaspi Gold. Для получения пособий - социальный счет, который можно быстро и просто открыть онлайн в приложении Kaspi.kz в разделе "Госуслуги".
На социальный счет могут поступать только социальные выплаты от государства. Это неприкосновенный счет, который никто не может заблокировать. Со своего социального счета в Kaspi.kz вы можете перевести деньги на Kaspi Gold без комиссий в любое время.
Выбрать счет в Kaspi можно в следующих социальных госуслугах на портале eGov.kz:
1. Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком; 2. Назначение пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида; 3. Назначение государственного социального пособия по инвалидности; 4. Назначение государственного социального пособия по случаю потери кормильца; 5. Назначение единовременной выплаты на погребение; 6. Назначение пособия многодетной семье; 7. Назначение государственной базовой пенсионной выплаты.
Над этим сервисом команда Kaspi.kz работала совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, АО "Национальные информационные технологии" и Министерством труда и социальной защиты населения РК.
В сотрудничестве с государственными органами команда Kaspi.kz уже интегрировала в приложение целый ряд инновационных сервисов, которые улучшают жизнь казахстанцев. С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы получают доступ к своим цифровым документам, могут переоформить автомобиль, открыть социальный счет, получать все свои пособия и многое другое. Почти 12 миллионов казахстанцев ежемесячно пользуются суперприложением Kaspi.kz.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.