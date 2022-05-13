МРП и прожиточный минимум выросли в Казахстане

Согласно изменениям, внесенным в закон "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы", в Казахстане увеличен размер ряда расчетных показателей в 2022 году, передает Tengrinews.kz.
Так, с 1 апреля 2022 года размеры следующих расчетных показателей в Казахстане составляют:
-минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 20 191 тенге (ранее - 19 450 тенге); -минимальный размер пенсии - 48 032 тенге (ранее - 46 302 тенге); -месячный расчетный показатель (МРП) - 3 180 тенге (ранее - 3 063 тенге); -величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 37 389 тенге (ранее - 36 018 тенге).
Напомним, 12 мая Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы", подготовленный Министерством финансов в середине апреля.
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