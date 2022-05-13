«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 13 Мая
+14...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 434.76 KZT
  • €1 = 453.37 KZT
  • 1 RUB = 6.91 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

МРП и прожиточный минимум выросли в Казахстане

Просмотров:117 Опубликовано: Сегодня, 12:59
МРП и прожиточный минимум выросли в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Согласно изменениям, внесенным в закон "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы", в Казахстане увеличен размер ряда расчетных показателей в 2022 году, передает Tengrinews.kz.

Так, с 1 апреля 2022 года размеры следующих расчетных показателей в Казахстане составляют:

-минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 20 191 тенге (ранее - 19 450 тенге);
-минимальный размер пенсии - 48 032 тенге (ранее - 46 302 тенге);
-месячный расчетный показатель (МРП) - 3 180 тенге (ранее - 3 063 тенге);
-величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 37 389 тенге (ранее - 36 018 тенге).

Напомним, 12 мая Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы", подготовленный Министерством финансов в середине апреля.



Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Daulet201999
  • Foxy-Hell
  • strana.kz
 Pluto (Посетители) Сегодня, 13:16
Ну теперь разбогатеем и станем жить лучше и процент с недр будут платить только один вопрос кому?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Daulet201999
  • Foxy-Hell
  • strana.kz
 Restero (Посетители) Сегодня, 13:02
При инфляции в 18% подъём пенсий на 5% - это самое то. Реальная забота и поддержка.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика