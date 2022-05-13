МРП и прожиточный минимум выросли в Казахстане

Согласно изменениям, внесенным в закон "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы", в Казахстане увеличен размер ряда расчетных показателей в 2022 году, передает Tengrinews.kz.



Так, с 1 апреля 2022 года размеры следующих расчетных показателей в Казахстане составляют:



-минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 20 191 тенге (ранее - 19 450 тенге);

-минимальный размер пенсии - 48 032 тенге (ранее - 46 302 тенге);

-месячный расчетный показатель (МРП) - 3 180 тенге (ранее - 3 063 тенге);

-величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 37 389 тенге (ранее - 36 018 тенге).



Напомним, 12 мая Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы", подготовленный Министерством финансов в середине апреля.



