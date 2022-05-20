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"За нами следят". Паспорт с чипом обсуждают казахстанцы

Просмотров:367 Опубликовано: Сегодня, 18:01
"За нами следят". Паспорт с чипом обсуждают казахстанцы

Кадр видео
Казахстанцы обсуждают ролик с паспортом, в который спрятана микросхема, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Пользователи Казнета рассылают видео, на котором мужчина и женщина демонстрируют особенности отечественного паспорта. Герои ролика вскрывают твердый переплет и обнаруживают там устройство, похожее на чип. Авторы заявляют, что обнаруженная микросхема предназначена для слежки за казахстанцами, которые находятся за границей.



Позже в МВД прокомментировали ситуацию. В ведомстве успокоили граждан и заявили, что чип в казахстанских паспортах не предназначен для слежки. Как оказалось, это электронный паспорт. Такой документ выдается гражданам с 2009 года.

"В Казахстане электронные паспорта, а также удостоверения личности с микросхемой выпускаются с 2009 года. Электронные документы отвечают всем требованиям международного стандарта ICAO. Чип предназначен для хранения персональных данных о гражданине и позволяет автоматически идентифицировать личность.

В паспортах электронный чип располагается между обложкой паспорта гражданина Республики Казахстан и подложкой. Микросхема является электронным носителем информации о владельце паспорта. В ней в защищенном цифровом формате записываются анкетные данные гражданина: фамилия, имя, отчество, число, место, год рождения, ИИН, фотоизображение и электронная цифровая подпись", - пояснили в Комитете миграционной службы МВД.

Отмечается, что внедрение документов нового образца в 2009 году широко освещалось в СМИ. Описание и содержание паспортов, в том числе по чипу, содержится в постановлении правительства от 4 июля 2013 года, которое размещено в открытом доступе.

"Паспорта с чипом введены в целях упрощения прохождения погранично-пропускных пунктов и паспортно-визового контроля других стран посредством их электронных систем. Чипы в паспортах взаимодействуют только со специальными считывающими устройствами при пересечении границы.

Необходимо отметить, что электронные документы не только упрощают передвижение граждан по миру, но и сводят к нулю возможность подделки, поэтому они введены в целях безопасности и защиты прав граждан", - заверили в ведомстве.

По данным Комитета, на сегодня электронные паспорта внедрены во многих странах мира, в том числе в США, Канаде, странах Евросоюза, Китае, Японии, Малайзии, Сингапуре, Австралии, странах Прибалтики и СНГ.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Vohazab (Посетители) Сегодня, 19:38
Все эти заявления от недалёкого ума. Чип нужен для считывания информации о владельце паспорта. Паспорт вставляется в специальный сканер. Вся инфа, фото и тд, и тп, выводятся на экран монитора на загран пункте, границе, и тд, и тп. Помнится подобным образом выковыривали NFC антенны из батареек от Самсунга!
 
 

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