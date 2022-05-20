"За нами следят". Паспорт с чипом обсуждают казахстанцы

Казахстанцы обсуждают ролик с паспортом, в который спрятана микросхема, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Пользователи Казнета рассылают видео, на котором мужчина и женщина демонстрируют особенности отечественного паспорта. Герои ролика вскрывают твердый переплет и обнаруживают там устройство, похожее на чип. Авторы заявляют, что обнаруженная микросхема предназначена для слежки за казахстанцами, которые находятся за границей.
Позже в МВД прокомментировали ситуацию. В ведомстве успокоили граждан и заявили, что чип в казахстанских паспортах не предназначен для слежки. Как оказалось, это электронный паспорт. Такой документ выдается гражданам с 2009 года.
"В Казахстане электронные паспорта, а также удостоверения личности с микросхемой выпускаются с 2009 года. Электронные документы отвечают всем требованиям международного стандарта ICAO. Чип предназначен для хранения персональных данных о гражданине и позволяет автоматически идентифицировать личность.
В паспортах электронный чип располагается между обложкой паспорта гражданина Республики Казахстан и подложкой. Микросхема является электронным носителем информации о владельце паспорта. В ней в защищенном цифровом формате записываются анкетные данные гражданина: фамилия, имя, отчество, число, место, год рождения, ИИН, фотоизображение и электронная цифровая подпись", - пояснили в Комитете миграционной службы МВД.
Отмечается, что внедрение документов нового образца в 2009 году широко освещалось в СМИ. Описание и содержание паспортов, в том числе по чипу, содержится в постановлении правительства от 4 июля 2013 года, которое размещено в открытом доступе.
"Паспорта с чипом введены в целях упрощения прохождения погранично-пропускных пунктов и паспортно-визового контроля других стран посредством их электронных систем. Чипы в паспортах взаимодействуют только со специальными считывающими устройствами при пересечении границы.
Необходимо отметить, что электронные документы не только упрощают передвижение граждан по миру, но и сводят к нулю возможность подделки, поэтому они введены в целях безопасности и защиты прав граждан", - заверили в ведомстве.
По данным Комитета, на сегодня электронные паспорта внедрены во многих странах мира, в том числе в США, Канаде, странах Евросоюза, Китае, Японии, Малайзии, Сингапуре, Австралии, странах Прибалтики и СНГ.
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