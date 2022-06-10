Два человека упали в бак с расплавленным шоколадом на фабрике Mars

Два человека пострадали, упав в бак для плавки шоколада на кондитерской фабрике Mars M&M в американском штате Пенсильвания, передает Tengrinews.kz со ссылкой на CNN.



По словам представителя службы 911 Ника Шенбергера, пожарным пришлось проделать отверстие в боковой части бака, чтобы спасти пострадавших. Их доставили в больницу – одного на скорой, другого на вертолете.



Руководитель отдела связи службы экстренной помощи округа Ланкастер Брэд Вулф рассказал, что пока неясно, как люди попали в чан с шоколадом, также неизвестно о степени тяжести травм, полученных пострадавшими.



Ранее в Алматы несколько человек серьезно пострадали при утечке аммиака на заводе по производству мороженого.

