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В Министерстве энергетики заявили, что резкого роста цен на бензин не будет

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:24
В Министерстве энергетики заявили, что резкого роста цен на бензин не будет
Цены на костанайских заправках сегодня
В январе в Казахстане на 180 дней установили предельные цены на бензин. Литр АИ-92 стоит 181 тенге, АИ-95 – 213 тенге, дизтопливо – 260 тенге. Министр энергетики Болат Акчулаков отметил, что цену на АИ-92 и АИ-93 будут регулировать до вступления поправок в законодательство и устранения неэффективных посредников.

По бензину марок АИ-95, АИ96, АИ-98 и дизтопливу государство также будет регулировать цены. Однако здесь жесткого контроля не предполагают. По дизтопливу в минэнергетики заявили, что следующие 180 дней цена на него расти не будет, чтобы аграрии успели провести уборочную кампанию.

Также продлят запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом. При этом уже в 2023 году в стране прогнозируют дефицит газа.

– Обеспечение внутренней потребности в газе имеет безусловный приоритет над его экспортом, – отметил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с инвесторами. – Прошу Правительство совместно с акционерами месторождения Тенгиз проработать вопрос перенаправления двух миллиардов кубов газа с экспортного на внутренний рынок.


Источник: Костанайские новости
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