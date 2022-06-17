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Марсоход обнаружил человеческий мусор на Красной планете

Просмотров:557 Опубликовано: Сегодня, 16:03
Марсоход обнаружил человеческий мусор на Красной планете
©NASA
Марсоход Perseverance обнаружил человеческий мусор на поверхности Красной планеты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Science Alert.

Марсоход исследует скалистый ландшафт кратера Езеро на Марсе в поисках признаков жизни с момента его посадки в прошлом году. На этой неделе команда Perseverance поделилась в Twitter, что они заметили нечто похожее на кусок теплового одеяла, используемого для защиты марсохода от экстремальных температур.

My team has spotted something unexpected: It’s a piece of a thermal blanket that they think may have come from my descent stage, the rocket-powered jet pack that set me down on landing day back in 2021. pic.twitter.com/O4rIaEABLu

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) June 16, 2022
"Удивительно найти это здесь, поскольку спуск робота произошел примерно в двух километрах. Этот кусок оказался здесь после посадки или его принесло сюда ветром?" - озадачились в NASA.

Отмечается, что это не единственный мусор на Марсе. В апреле вертолет Ingenuity сделал снимок космического мусора, созданного человеком, с высоты птичьего полета - шасси, которое помогло ему и марсоходу Perseverance добраться до Марса.

Космический мусор вызывает растущую озабоченность космических агентств. Фрагменты миссий, оставленные в космосе, такие как лопаты и целые транспортные средства, могут загрязнить нетронутые планетарные тела.

Марсоход обнаружил человеческий мусор на Красной планете


Поскольку орбита Земли становится все более переполненной спутниками и космическим мусором, покидать Землю для исследования космоса становится все более опасным. Кроме того, весь этот космический мусор, окружающий Землю, включая сгоревшие ускорители, отвертки, парашюты и другие остатки, может представлять опасность для Международной космической станции.

Ранее в сельскую местность на западе Индии упали несколько фрагментов космического мусора.


Источник: tengrinews.kz
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