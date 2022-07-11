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Корова напала на людей в центре Костаная

Просмотров:111 Опубликовано: Сегодня, 18:36
Корова напала на людей в центре Костаная
Кадр видео
Три человека пострадали от нападения коровы, разгуливавшей в центре Костаная, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадры с разгуливавшей по городу коровой появились в сети. Сбежавшее от хозяина животное вело себя агрессивно. Судя по видео, в одном из дворов Костаная корова сбила с ног женщину.

Корова нанесла травмы трем жителям города.

"Мужчина госпитализирован с подозрением на перелом бедра, одна женщина получила ушиб стопы, а пенсионерка - перелом лучевой кости", - сообщила пресс-секретарь областного Управления здравоохранения Ксения Жилкибаева.

Остановить животное удалось полицейским.

"Полиция установила хозяина животного. В настоящее время на месте происшествия приняты все меры безопасности. Сейчас корова находится на территории, которая ограждена, хозяин должен забрать ее", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции.


Источник: tengrinews.kz
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