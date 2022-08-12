В правительстве наконец выяснили, из-за чего сахар подорожал до 800 тенге

Как оказалось, виноват сахарный монополист, в отношении которого начнут расследование.
На заседании комиссии по демонополизации экономики рассмотрели меры антимонопольного реагирования на товарном рынке реализации сахара, сообщается на сайте правительства.
Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин отметил, что основной объём сахара в стране производят четыре завода, расположенные в Жамбылской и Алматинской областях.
"90% произведённого в стране сахара закупает крупный оптовый поставщик, в действиях которого усматриваются признаки изъятия товара из оборота обращения. Результатом стало повышение рыночных цен на сахар до 700-800 тенге, в то время как завод-производитель реализует его по 420-450 тенге", – заявили в правительстве по итогам заседания.
В конце каждого месяца у компании образовывался остаток, который позволил бы частично удовлетворить спрос в отдельных регионах страны. АЗРК начинает расследование по признакам нарушения антимонопольного законодательства.
Правительство предлагает:
-ужесточить контроль за субъектами рынка в части реализации ими минимальных партий сахара (60 тонн) через товарную биржу; -обязать импортёров также осуществлять реализацию сахара через биржу; -рассмотреть вопрос выделения оборотных займов для заводов-производителей на приобретение сырья.
Премьер-министр Алихан Смаилов поддержал озвученные подходы. Он поручил Агентству по защите и развитию конкуренции продолжить расследование в отношении компании по признакам нарушения антимонопольного законодательства.
Агентство по финансовому мониторингу в свою очередь детально проанализирует деятельность этого неназванного в сообщении предприятия на предмет возможных нарушений.
Премьер-министр также поручил проработать вопрос использования части средств по оборотной схеме на закупку сырья отечественными сахарными заводами.
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