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В правительстве наконец выяснили, из-за чего сахар подорожал до 800 тенге

Просмотров:374 Опубликовано: Сегодня, 09:37
В правительстве наконец выяснили, из-за чего сахар подорожал до 800 тенге
Gettyimages.ru © Mint Images - Paul Edmondson
Как оказалось, виноват сахарный монополист, в отношении которого начнут расследование.

На заседании комиссии по демонополизации экономики рассмотрели меры антимонопольного реагирования на товарном рынке реализации сахара, сообщается на сайте правительства.

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин отметил, что основной объём сахара в стране производят четыре завода, расположенные в Жамбылской и Алматинской областях.

"90% произведённого в стране сахара закупает крупный оптовый поставщик, в действиях которого усматриваются признаки изъятия товара из оборота обращения. Результатом стало повышение рыночных цен на сахар до 700-800 тенге, в то время как завод-производитель реализует его по 420-450 тенге", – заявили в правительстве по итогам заседания.

В конце каждого месяца у компании образовывался остаток, который позволил бы частично удовлетворить спрос в отдельных регионах страны. АЗРК начинает расследование по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Правительство предлагает:

-ужесточить контроль за субъектами рынка в части реализации ими минимальных партий сахара (60 тонн) через товарную биржу;
-обязать импортёров также осуществлять реализацию сахара через биржу;
-рассмотреть вопрос выделения оборотных займов для заводов-производителей на приобретение сырья.

Премьер-министр Алихан Смаилов поддержал озвученные подходы. Он поручил Агентству по защите и развитию конкуренции продолжить расследование в отношении компании по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Агентство по финансовому мониторингу в свою очередь детально проанализирует деятельность этого неназванного в сообщении предприятия на предмет возможных нарушений.

Премьер-министр также поручил проработать вопрос использования части средств по оборотной схеме на закупку сырья отечественными сахарными заводами.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 2 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 10:41
Проблема с сахаром -это просто очередной оскал капитализма, ничего нового.
Если бы такая ситуация была только с сахаром, то было бы полегче.
Поучиться надо у китайцев, как решать эти вопросы.
 
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Vohazab (Посетители) Сегодня, 09:41
Ну разобрались, молодцы! А сахар то где?
 
 

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