В правительстве наконец выяснили, из-за чего сахар подорожал до 800 тенге

Как оказалось, виноват сахарный монополист, в отношении которого начнут расследование.



На заседании комиссии по демонополизации экономики рассмотрели меры антимонопольного реагирования на товарном рынке реализации сахара, сообщается на сайте правительства.



Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин отметил, что основной объём сахара в стране производят четыре завода, расположенные в Жамбылской и Алматинской областях.



"90% произведённого в стране сахара закупает крупный оптовый поставщик, в действиях которого усматриваются признаки изъятия товара из оборота обращения. Результатом стало повышение рыночных цен на сахар до 700-800 тенге, в то время как завод-производитель реализует его по 420-450 тенге", – заявили в правительстве по итогам заседания.



В конце каждого месяца у компании образовывался остаток, который позволил бы частично удовлетворить спрос в отдельных регионах страны. АЗРК начинает расследование по признакам нарушения антимонопольного законодательства.



Правительство предлагает:



-ужесточить контроль за субъектами рынка в части реализации ими минимальных партий сахара (60 тонн) через товарную биржу;

-обязать импортёров также осуществлять реализацию сахара через биржу;

-рассмотреть вопрос выделения оборотных займов для заводов-производителей на приобретение сырья.



Премьер-министр Алихан Смаилов поддержал озвученные подходы. Он поручил Агентству по защите и развитию конкуренции продолжить расследование в отношении компании по признакам нарушения антимонопольного законодательства.



Агентство по финансовому мониторингу в свою очередь детально проанализирует деятельность этого неназванного в сообщении предприятия на предмет возможных нарушений.



Премьер-министр также поручил проработать вопрос использования части средств по оборотной схеме на закупку сырья отечественными сахарными заводами.