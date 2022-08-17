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Казахстанский фильм "Огонь" получил гран-при в Екатеринбурге

Просмотров:178 Опубликовано: Вчера, 22:46
Казахстанский фильм "Огонь" получил гран-при в Екатеринбурге
Казахстан выиграл две основные номинации
С 12 по 17 августа 2022 года в городе Екатеринбург прошел международный кинофестиваль дебютных фильмов евразийского континента "Одна шестая", на котором казахстанский фильм "Огонь" получил гран-при. Об этом BaigeNews.kz сообщила продюсер фильма Диана Ашимова.

В международный конкурс вошли дебютные картины из Таджикистана, Казахстана, Туркменистана, России в ко-продукции с Сербией, Словенией и Турцией. Казахстан был представлен двумя дебютными лентами "Отау" режиссера Алишера Жадигерова и "От" ("Огонь") режиссера Айжан Касымбек. Конкурсные работы оценивало международное жюри под председательством иранского режиссера, продюсера, сценариста Мехди Фардгадери.

По итогам Казахстан выиграл две основные номинации: международное жюри присудило приз за лучший международный игровой дебют картине "Отау", а гран-при кинофестиваля дебютной полнометражной ленте "От" ("Огонь"), снятой кинокомпанией A Team при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и НАО ГЦПНК.

Картина рассказывает историю одной семьи, глава которой пытается построить жизнь в большом мегаполисе и прокормить беременную жену, детей и отца пенсионера. Социальная драма с элементами комедии была тепло встречена зрителями на кинофестивале в Екатеринбурге, которые долго не хотели отпускать после просмотра приехавших представить свой фильм членов творческой группы.

Нынешний гран-при пополнит копилку призов "Огня", который уже имеет три награды "Лучший актер", присужденные исполнителю главной роли Тулепбергену Байсакалову в Сингапуре, США и России, приз за Лучшую режиссуру и Лучшую музыку на МКФ Листапад в Беларуси, приз Фипресси (приз критиков) на МКФ в Триссуре (Индия).


Источник: baigenews.kz
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