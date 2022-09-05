Новый прогноз: казахстанцев предупредили о росте инфляции

Председатель Национального банка Галымжан Пирматов заявил, что пик инфляции в Казахстане еще впереди, до конца 2022 года инфляция ожидается на уровне 16-18 процентов, передает Tengrinews.kz.
"Месячная динамика инфляции, несмотря на снижение с пика в марте 2022 года, все еще остается высокой, превышая среднегодовые значения. В годовом выражении инфляция достигла 16,1 процента. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 20,8 процента", - заявил Пирматов на брифинге в Нацбанке.
Он подчеркнул, что непродовольственная инфляция также ускорилась до 15,5 процента из-за удорожания импортных товаров. В частности, это касается хозяйственных товаров, а также канцелярских принадлежностей на фоне роста спроса.
По словам председателя Национального банка, инфляция платных услуг достигла 10,1 процента. Наибольший рост цен наблюдается по аренде жилья. Тарифы на услуги предприятий-монополистов изменились практически во всех регионах в связи с окончанием моратория на повышение тарифов до 1 июля 2022 года. Так, их месячный рост составил 1,3 процента.
"Инфляционные ожидания остаются повышенными. Медианная оценка ожидаемой на год вперед инфляции в августе текущего года составила 16,5 процента. По итогам текущего года, согласно обновленным прогнозам, мы ожидаем инфляцию на уровне 16-18 процентов. Это выше предыдущих прогнозов Национального банка", - сказал он.
Пересмотр прогноза связан с более высокой, чем ожидалось, фактической инфляцией и сильным фискальным импульсом.
"Значительное инфляционное давление будет сохраняться на фоне высокой внешней инфляции, ослабления тенге и перестройки логистических и производственных цепочек. Дополнительным фактором роста цен будут выступать высокие и незаякоренные инфляционные ожидания", - добавил Пирматов.
По данным Нацбанка, в 2023 году инфляция будет замедляться до 7,5-9,5 процента.
"Сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать снижение индекса ФАО на зерновые, высокая база инфляции 2022 года, более быстрое, чем ожидалось замедление инфляции в России. Несмотря на эти позитивные предпосылки, более сильный фискальный импульс не позволил пересмотреть прогноз на 2023 год в сторону снижения.
В 2024 году, в случае отсутствия новых внешних и внутренних шоков, инфляция будет стремиться к таргетируемому коридору. По нашим оценкам, она сформируется на уровне 5,5-7,5 процента. Процикличная фискальная политика остается основным фактором инфляции в среднесрочной перспективе", - заключил глава Нацбанка.
В начале августа в Бюро национальной статистики сообщили, что годовая инфляция ускорилась до 15 процентов в Казахстане.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.