МИД: ОДКБ не будет участвовать в конфликте на территории Украины

Участие ОДКБ с конфликте на территории Украины не входит в зону ответственности организации.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров сообщил, что ОДКБ не будет участвовать в российско-украинского конфликте.
Журналисты поинтересовались, может ли быть задействован военный потенциал Казахстана в рамках ОДКБ в украинско-российском конфликте.
"Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного существования в соответствии с международным правом и уставом ООН. В целом зона ответственности ОДКБ чётко очерчена международно признанными территориями государств-членов организаций, и коллективная безопасность обеспечивается в пределах этих территорий. Таким образом, вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит", – сказал он.
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