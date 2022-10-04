Ребенок получил серьезную травму при поездке в алматинском автобусе, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом рассказала мама ребенка Карина Аль-Кассас.
Инцидент произошел 2 октября вечером, когда ребенок вместе с отцом сел на автобус № 37.
"На пересечении Толе би - Розыбакиева мой муж с детьми сел на автобус маршрута № 37. Примерно в 17:50 на пересечении Толе би - Абдуллиных данный автобус резко остановился на остановке, ребенок упал и сильно ударился об угол лбом. В результате резкого торможения у ребенка открытая глубокая рана. Рана была настолько глубокой, что все было в крови", - рассказала алматинка.
При этом, по словам женщины, водитель автобуса не обратил внимания и продолжил движение.
"После того как муж накричал с просьбой остановиться, водитель остановился. Муж вышел с детьми, а автобус уехал дальше. Прохожие помогли позвонить в скорую и полицию. Далее они поехали в детскую больницу на Манаса. Там врачи зашили рану. К сожалению, от полученного шока муж не запомнил номер автобуса", - сообщила женщина.
В полиции Алматы прокомментировали инцидент.
"Данный факт находится в производстве подразделения административной практики. Водитель маршрутного автобуса установлен, это гражданин К. 1990 года рождения. В отношении него составлено 2 административных протокола: по статье 610, части 2 ("Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей") и статье 611, части 2 ("Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием") Кодекса РК об административных правонарушениях. Вместе с тем в рамках производства назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести повреждений, полученных ребенком", - сообщили в Управлении полиции Медеуского района Алматы.
Кроме того, полицией инициирован запрос в организацию пассажирских перевозок о предоставлении данных с камер видеонаблюдения, установленных в салоне автобуса.
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