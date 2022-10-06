ОПГ Дикого Армана курировали из КНБ, а подготовка к «январю» началась летом 2021 года – СМИ

Организованную преступную группу (ОПГ) Армана Джумагельдиева (Дикий Арман) курировали люди из Комитета национальной безопасности (КНБ), а подготовка к январским событиям началась еще летом 2021 года, сообщает «Время».



«На прошлой неделе стало известно, что криминальному авторитету Арману Джумагельдиеву, ранее обвиненному в организации массовых беспорядков во время январских событий, теперь вменяют еще и создание организованной преступной группировки. По версии следствия, Дикий Арман более пяти лет отвечал за все процессы в криминальном мире Казахстана, а помогали ему в этом кураторы… из Комитета национальной безопасности!» — сообщает «Время», ссылаясь на материалы дела.



Отмечается, что Дикий Арман по­явился в информационном пространстве несколько лет назад и успел набрать большую популярность в соцсетях: только в Instagram на него подписаны более 340 тыс. пользователей!



«Широкая общественность знает, что ранее Джумагельдиев был судим, отсидел несколько лет в тюрьме, но в последние годы жил за границей и активно занимался меценатством, например, во время пандемии присылал в Казахстан лекарства. Были и другие громкие истории, связанные с Арманом. К примеру, он засветился во время чемпионата мира по боксу, когда выступал с напутственной речью перед спортсменами, или вот выкладывал видео, где сам «допрашивал» главного подозреваемого по делу о крупной финансовой пирамиде. Одним словом, Дикому Арману явно нравится быть в центре внимания. Вот и во время январских событий он выступал на площади Республики в Алматы вместе с депутатом городского маслихата Кайратом Кудайбергеном и в итоге был задержан силовиками», — говорится в сообщении.



Поначалу Джумагельдиева обвинили в организации массовых беспорядков и незаконном ношении оружия – у него и его людей при задержании нашли несколько пистолетов. По версии следствия, эта группа избила несколько человек, участвовавших в ограб­лении магазинов и ресторанов, один из пострадавших скончался.



«Но вот спустя почти девять месяцев расследование пришло к выводу, что Джумагельдиев на протяжении длительного времени осуществлял свою деятельность под контролем заместителя, а позже руководителя пятого департамента комитета нацбезопасности Руслана Искакова. При этом не до конца понятно, кто же кого использовал в своих низменных целях. В материалах уголовного дела сказано: Джумагельдиев понимал, что ему для осуществления его деятельности необходимы покровительство и поддержка со стороны органов. Но в то же время в другом абзаце указано, что именно Искаков предложил Арману сотрудничество «под предлогом исключения влияния лидеров транснациональных преступных группировок на криминогенную ситуацию в Республике Казах­стан». Ну тогда выходит, что Искаков действовал как настоящий пат­риот, защищая свою родину от зарубежных бандитов. Его за это не сажать надо, а орденом наградить!» — отмечает издание.



В другом месте следственного документа указано, что Искаков активизировал оперативные мероприятия по пресечению незаконной деятельности организованных преступных групп «Адыл Кытай», «Айшуак-Жантугел» и способствовал аресту Рамазана Габбасова по прозвищу Шпек. Одновременно с этим руководитель пятого департамента КНБ, «пользуясь своими полномочиями, оградил Джумагельдиева и участников его преступной организации от проведения в отношении них оперативных мероприятий по пресечению преступной деятельности».



«То есть выходит, что в КНБ зачищали поляну от различных ОПГ, обходя стороной бригаду Дикого Армана. А тот, воспользовавшись покровительством людей в погонах, лично назначил своих людей «смотрящими» за разными регионами, а весь Казахстан Джумагельдиев отдал под контроль Нуржана Иманалиева по прозвищу Нойс», — добавляет СМИ.



Иманалиев сейчас находится в турецкой тюрьме.



«Ну а подготовка к январскому бунту началась в КНБ еще летом 2021 года. По крайней мере, именно так предполагают силовики. Как указано в материалах уголовного дела, «не установленные следствием лица вступили в преступный сговор, направленный на насильственный захват власти в Республике Казахстан. В силу занимаемых ответственных государственных должностей указанные лица владели подробной информацией об общественно-политической ситуации в стране и имели влияние на принятие решений должностными лицами государственных органов и лицами, занимающими лидирующее положение в преступных организациях страны» – это еще одна цитата из материалов уголовного дела», — сказано в сообщении.



Для того чтобы сместить власть, эти самые не­установленные лица «разработали поэтапный план, соглас­но которому они собирались устроить массовые беспорядки в разных регионах при полном бездействии правоохранительных и специальных органов, совершить акты терроризма для устрашения населения и оказания воздействия на принятие решения об отставке действующего президента, а затем с помощью подконтрольного криминалитета и лидеров общественного мнения путем создания временных «народных советов» захватить власть с избранием в дальнейшем лояльного им президента».



В связи с этим Руслан Искаков якобы дал поручение Джумагельдиеву зарегистрировать охранную фирму, найти оружие и набрать физически развитых ребят, чтобы они были готовы участвовать в массовых беспорядках.



«Арман, исполняя указание сотрудника КНБ, специально прибыл в Алматы еще 17 декабря и нигде не афишировал свой приезд в Казахстан, но встречался с другими участниками ОПГ. А 5 января Искаков дал Джумагельдиеву конкретные указания: собрать людей и отправиться на площадь, где он встретился с депутатом маслихата Кайратом Кудайбергеном, и они вместе начали координировать действия своих сторонников. Народный избранник предложил всем надеть белые повязки, чтобы выделяться в толпе. В тот же день группа получила дополнительное вооружение: по данным следствия, арсенал Армана пополнил некий Талгат Махатов, тот самый Агент Саныч, помогавший разоблачить преступную группировку, действовавшую на «Хоргосе». Где Махатов добыл оружие, остается загадкой, но зато известно, что помимо участия в январских беспорядках его подозревают в мошенничестве», — уточняет издание.



Отмечается, что, имея на руках пистолеты, люди Джумагельдиева поймали в городе более 30 человек, насильно удерживали их в паркинге отеля «Ритц Карлтон» и в банкетном зале гостиницы «Казахстан».



«Но для чего? По данным следствия, этих людей заставляли на камеру признаваться в употреблении наркотиков, мародерстве и называть себя сторонниками запрещенного в Казахстане политического движения «Демократический выбор Казахстана», соз­данного сбежавшим за границу олигархом Мухтаром Аблязовым. Позже всех задержанных передали в руки сотрудников КНБ якобы по указанию все того же Искакова. Дикому Арману также приписывают нападение на одну из алматинских больниц, избиение полицейских и смерть одного из «членов ДВК». Но не до конца понятно, все ли эти действия он выполнял по приказу Руслана Искакова из КНБ», — говорится в материале.



Напомним, Арману Джумагельдиеву вменяют похищение 24 случайных прохожих в ходе беспорядков в Алматы.



Евгений Яворский, адвокат Джумагельдиева, назвал новое обвинение «бредовым».



— Следствие считает, что Джумагельдиев и Искаков управляли этой ОПГ в течение пяти лет, но при этом не предъявляет никаких доказательств совершенных преступлений. Но нам не говорят, какие именно преступления эта ОПГ совершила.



Я считаю, что следствие зашло в тупик, поэтому и появилось новое обвинение в адрес Джумагельдиева, чтобы таким образом доказать, что беспорядки были организованы людьми в погонах, плюс дискредитировать Армана в глазах общественности.