Токаев озвучил 7 принципов консолидации нации

Президент Касым-Жомарт Токаев назвал семь принципов консолидации нации, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Первое. Независимость превыше всего



"Защита и укрепление независимости - общая задача для каждого гражданина, для всех нас. Еще раз повторю. Если мы хотим быть развитой, цивилизованной страной, мы должны ставить труд во главу угла.



Трудолюбие должно стать достоянием подрастающего поколения. Эта черта должна стать нашим образом жизни. Надо избавляться от иждивенческих намерений, пустых слов. Вклад в укрепление независимости конкретным делом - это долг каждого гражданина", - подчеркнул Глава государства.



Второе. Основа государственности - территориальная целостность



Президент подчеркнул, что наши предки передали потомкам огромные земли. Токаев подчеркнул, что казахстанцы должны их беречь и защищать Родину.



Третье. Государственные интересы - важнейшая ценность



"Все решения от сел до Акорды должны приниматься исходя из этого. Иными словами, в каждом деле необходимо придерживаться государственной позиции.



Интересы государства - это интересы народа. Поэтому все решения, проекты, законы и указы должны быть направлены на защиту интересов страны. Забота о Родине должна быть незыблемым принципом каждого", - заявил Президент.



Четвертое. Духовная гармония - источник единства



"История народа, родной язык и религия наших предков - это уникальные ценности, объединяющие страну. Они не должны быть причиной раздоров. Нельзя допускать того, чтобы люди шли путем ошибок и заблуждений.



В Казахстане в мире проживают представители разных этносов. У нас одна цель и общее видение будущего. Все мы граждане одной страны. Принцип "единство - через многообразие" никогда не потеряет своей актуальности. Мы должны сохранять межэтническое согласие. Понятие "гражданин Казахстана" должно стать стержнем общенациональной идентичности. Таким образом мы как единый народ уверенно шагнем в будущее", - сказал Президент.



Пятое. Закон и порядок - залог прогресса страны



"Требования закона должны неукоснительно выполняться во всех сферах. Перед законом все равны. Только так мы построим справедливое государство, в котором строго и неукоснительно будут соблюдаться закон и порядок", - сказал Токаев.



Шестое. Созидание - путь обновления и модернизации



"Наша главная цель - процветание нашей Родины, развитие нашего государства. Только передовое образование и трудолюбие принесут успех стране. Это позволяет конкуренции увеличить свои возможности. Сегодня наука превратилась в гигантскую отрасль, стремительно двигающую экономику вперед", - отметил Касым-Жомарт Токаев.



Седьмое. Доверие, взаимная поддержка и солидарность - самые ценные качества



"Мы всегда должны желать друг другу добра. Мы должны уметь поддерживать талантливых граждан. Мы должны радоваться успехам каждого нашего соотечественника и вместе преодолевать трудности", - заключил Глава государства.