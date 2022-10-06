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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане ожидается запуск криптокарты

Просмотров:517 Опубликовано: Вчера, 18:30
В Казахстане ожидается запуск криптокарты
Фото: lsm.kz
До конца года в Казахстане появится банковская криптокарта, передает LS.

По информации советника председателя правления Евразийского банка по криптоинициативам Натальи Роменской, данный продукт будет запущен совместно с биржей Intebix.

По словам представителя банка, казахстанцы уже могут конвертировать криптовалюту в тенге в рамках пилотного проекта на базе МФЦА. При этом выпуск криптокарты запланирован до конца 2022 года.

"При оплате криптовалютными картами большинство криптобирж мира проводит саму транзакцию с конвертацией в фиатную валюту. Это обязательно, поскольку крайне мало юрисдикций в мире признало криптовалюту платежным средством. В Казахстане это также является цифровым активом, поэтому прямая оплата данным средством невозможна", – объяснила Роменская.

Она добавила, что держатель криптокарты будет хранить цифровую валюту в кошельке, а конвертация в тенге будет проходить автоматически на момент покупки.

Тем временем в МФЦА отметили, что пилотный проект по взаимодействию криптобирж с казахстанскими банками продолжается. Пока подключены две площадки и пять банков. Ожидается, что список участников расширится с обеих сторон.

В центре отметили, что казахстанец, перед тем, чтобы начать пользоваться криптовалютой, должен зарегистрироваться на веб-сайте криптобиржи, пройти тестирование на финграмотность и опыт инвестирования.

"Все клиенты криптобиржи до момента прохождения ими тестирования по умолчанию признаются розничными инвесторами", – пояснили в организации.

Также клиент должен пройти процедуру идентификации: понадобится предоставить данные паспорта или удостоверения личности, а также пройти через дополнительные процедуры идентификации (например, биометрической идентификации). Криптобиржа вправе запросить дополнительные документы.

После этого нужно перевести цифровые активы или фиатные средства на счета биржи для начала торгов для дальнейшего инвестирования.

Список криптобирж, которые участвуют в проекте, можно найти на сайте МФЦА. Это необходимо для того, чтобы не стать жертвами мошенников.


Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Erlan84 (Дизайнер) Вчера, 19:03
так в Бинансе уже можно выводить крипту на каспи карту )))
 
 

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