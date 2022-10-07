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Нобелевскую премию мира присудили правозащитникам из России, Украины и Беларуси

Просмотров:57 Опубликовано: Сегодня, 15:40
Нобелевскую премию мира присудили правозащитникам из России, Украины и Беларуси
Фото:nobelprize.org
Нобелевскую премию мира за 2022 год присудили правозащитнику Алесю Беляцкому из Беларуси, российской правозащитной организации "Мемориал" и украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод", передает Tengrinews.kz.

Об этом объявил Нобелевский комитет Шведской академии в своем Twitter.

Премию мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждают "лицу, добившемуся наибольших успехов либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".

Нобелевскую премию мира присудили правозащитникам из России, Украины и Беларуси


В этом году лауреат получает медаль с собственным изображением, диплом и денежное вознаграждение в размере 10 миллионов шведских крон.

В 2022 году на премию мира претендовали 251 человек и 92 организации, а общее количество кандидатов - 343 - стало вторым в истории награды. Рекорд был установлен в 2016 году, когда кандидатов было 376.

Напомним, ранее были объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике, химии и литературе.


Источник: tengrinews.kz
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