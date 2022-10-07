Нобелевскую премию мира присудили правозащитникам из России, Украины и Беларуси

Нобелевскую премию мира за 2022 год присудили правозащитнику Алесю Беляцкому из Беларуси, российской правозащитной организации "Мемориал" и украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод", передает Tengrinews.kz.Об этом объявил Нобелевский комитет Шведской академии в своем Twitter.Премию мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждают "лицу, добившемуся наибольших успехов либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".В этом году лауреат получает медаль с собственным изображением, диплом и денежное вознаграждение в размере 10 миллионов шведских крон.В 2022 году на премию мира претендовали 251 человек и 92 организации, а общее количество кандидатов - 343 - стало вторым в истории награды. Рекорд был установлен в 2016 году, когда кандидатов было 376.Напомним, ранее были объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике, химии и литературе.