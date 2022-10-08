Все больше мужчин становятся бесплодными в Казахстане

В Ассоциации по репродуктивному потенциалу населения Казахстана рассказали, почему в последние годы в стране наблюдается такой высокий процент бесплодных семей, передает Liter.kz со ссылкой на AstanaTV.
Среди основных факторов, повлиявших на репродуктивную способность населения, специалисты выделяют рост числа абортов в последние годы. Кроме того, неправильное сексуальное поведение молодежи способствует распространению венерических заболеваний.
Решение ситуации эксперты видят в создании в стране качественных служб детской гинекологии и андрологии.
Если все-таки вопросами детской гинекологии, ювенологии мы занимаемся, но проблемами именно мужской ювенологии никто не занимается, по андрологии ювенальной даже нет государственных программ. Детских гинекологов у нас мало. У нас есть программы, но реализовывать кто их будет? Нам нужны обязательно специалисты по детской андрологии, по детской гинекологии, – говорит президент республиканского альянса Ассоциации по репродуктивному потенциалу населения Казахстана Айгерим Дощанова.
Также сообщается, что в последние десять лет наметилась тенденция к росту числа случаев бесплодия среди мужской половины населения.
Свое решение проблемы бесплодия предлагает и наука. Процедура экстракорпорального оплодотворения в Казахстане стоит дешевле, чем в любой другой стране. Но для многих низкая цена выглядит не такой уж и низкой.
В Казахстане ЭКО самое дешевое в мире. Миллион тенге, полтора миллиона тенге уходит на ЭКО-программы. Для кого это действительно недоступно, созданы вот эти государственные программы. Да, идут споры у нас среди специалистов, что надо давать всем, кто нуждается. Но в то же время количество квот ограниченное, и мы должны брать более-менее перспективные пары,– говорит научный директор сети клиник репродукции человека Салтанат Байкошкарова.
На сегодняшний день на программы искусственного оплодотворения в Казахстане выделяется семь тысяч квот ежегодно.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.