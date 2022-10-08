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Все больше мужчин становятся бесплодными в Казахстане

Просмотров:678 Опубликовано: Сегодня, 09:10
Все больше мужчин становятся бесплодными в Казахстане
Иллюстративное фото
В Ассоциации по репродуктивному потенциалу населения Казахстана рассказали, почему в последние годы в стране наблюдается такой высокий процент бесплодных семей, передает Liter.kz со ссылкой на AstanaTV.

Среди основных факторов, повлиявших на репродуктивную способность населения, специалисты выделяют рост числа абортов в последние годы. Кроме того, неправильное сексуальное поведение молодежи способствует распространению венерических заболеваний.

Решение ситуации эксперты видят в создании в стране качественных служб детской гинекологии и андрологии.

Если все-таки вопросами детской гинекологии, ювенологии мы занимаемся, но проблемами именно мужской ювенологии никто не занимается, по андрологии ювенальной даже нет государственных программ. Детских гинекологов у нас мало. У нас есть программы, но реализовывать кто их будет? Нам нужны обязательно специалисты по детской андрологии, по детской гинекологии, – говорит президент республиканского альянса Ассоциации по репродуктивному потенциалу населения Казахстана Айгерим Дощанова.

Также сообщается, что в последние десять лет наметилась тенденция к росту числа случаев бесплодия среди мужской половины населения.

Свое решение проблемы бесплодия предлагает и наука. Процедура экстракорпорального оплодотворения в Казахстане стоит дешевле, чем в любой другой стране. Но для многих низкая цена выглядит не такой уж и низкой.

В Казахстане ЭКО самое дешевое в мире. Миллион тенге, полтора миллиона тенге уходит на ЭКО-программы. Для кого это действительно недоступно, созданы вот эти государственные программы. Да, идут споры у нас среди специалистов, что надо давать всем, кто нуждается. Но в то же время количество квот ограниченное, и мы должны брать более-менее перспективные пары,– говорит научный директор сети клиник репродукции человека Салтанат Байкошкарова.

На сегодняшний день на программы искусственного оплодотворения в Казахстане выделяется семь тысяч квот ежегодно.


Источник: liter.kz
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